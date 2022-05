Finlande dans l'Otan: Moscou jugera sur pièce quelle réponse y apporter

Avec notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin

Garantir la sécurité des 1 300 kilomètres de frontière que partagent la Russie et la Finlande, telle est la problématique à laquelle est confronté le Kremlin, selon son porte-parole, Dmitri Peskov.

Nous avons déjà déclaré à plusieurs reprises que l'élargissement de l'Otan et le rapprochement de l'infrastructure militaire de l'Alliance de nos frontières ne rendraient pas le monde et notre grand continent européen plus stables et plus sûrs.