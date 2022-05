Guerre en Ukraine: Mykolaivka régulièrement sous le feu de l’artillerie russe

Reportage

L’armée russe poursuit son offensive dans le Donbass. Depuis qu'elle a renoncé à prendre la capitale ukrainienne, Moscou se concentre sur la conquête de cette partie de l'est du pays, comprenant les régions de Louhansk et de Donetsk. Reportage dans la ville de Mykolaivka, à moins de 20 km de la ligne de front, régulièrement sous le feu de l’artillerie russe.

Avec nos envoyés spéciaux Anastasia Becchio et Boris Vichith

Seules les déflagrations troublent les chants des oiseaux : le centre de Mykolaivka est désert, à l’exception de quelques personnes qui font la queue devant l’unique pharmacie ouverte. La place devant la mairie est vide, se désole cette employée municipale : « Sur cette place il y avait toujours beaucoup de monde, autour de cette fontaine qui fonctionnait. Il y avait constamment des gens, des enfants qui jouaient du matin jusqu’au soir. Mais là, vous voyez, il n’y a personne. »

À la périphérie de la ville, des colonnes de fumée s’élèvent : des obus viennent de tomber dans des potagers. Andreï Sandrian et ses deux amis, tout juste majeurs, sont allés observer de loin : « On a entendu que ça avait tiré et on a vu la fumée. Ce n’est pas très rassurant à vrai dire. On se promène un peu dans la rue, mais ça n’est pas très sûr, parce que ça peut atterrir à tout moment. »

Oleksandr Tchadyatskyiy, maire de Mykolaivka. © RFI/ Boris Vichith

En plus des bombardements, l’autre menace pour Mykolaivka, ce sont les feux de forêt qui font rage dans la zone des combats au nord et nord-est, comme le souligne le maire, Oleksandr Tchadyatskyiy. « C’est très difficile, même pour les personnes en bonne santé, de supporter cette fumée qui est là tout le temps. La guerre ne nous donne pas la possibilité de lutter contre les incendies ; les forêts de conifères, qui brûlent très vite, se trouvent tout près de certaines habitations. En plus de fuir à cause de la guerre, les gens vont être obligés de fuir à cause des incendies. »

Dans sa ville plongée dans la fumée, le maire s’inquiète de la météo : elle annonce un temps chaud et sec pour les prochains jours.

© RFI

