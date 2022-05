Ukraine: à la Maison des officiers de Mykolaïv, «comme dans une fourmilière»

Avec nos envoyés spéciaux à Mykolaïv, Anastasia Becchio et Boris Vichith

C'est un grand bâtiment ocre, avec son portique classique à six colonnes, renforcées par un mur de sacs de sable.

Nous sommes à la Maison des officiers de la flotte de Mykolaïv, bâtiment historique de la ville datant de l'époque tsariste et servant de plateforme logistique.

Des poêles à bois, des hérissons antichars sont entreposés dans un coin du jardin. Des volontaires les amèneront sur la ligne de front, explique l'un des coordinateurs du centre, Mikhail Fateev.

Dans l'ancienne salle de spectacle aux murs bleu marine défraichis, des femmes plient du linge et des vêtements qui seront envoyés à l'armée.

À l'étage du dessous, une pharmacienne trie des boîtes de médicaments. Les dons affluent de toute l'Ukraine et de l'étranger.

On sent que la guerre est proche et personne ne veut d'un nouveau Boutcha et de ses atrocités ici. C'est pourquoi, tout le monde se mobilise.