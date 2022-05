Dans le camp de Bezimmen: «Je me suis retrouvé ici totalement par hasard»

Avec notre envoyée spéciale à Bezimmen, Anissa El Jabri

Le camp est situé le long de la route qui longe la côte ; une vingtaine de tentes blanches et bleues éclatantes, on ne peut pas les manquer.

Pour entrer, il faut montrer patte blanche aux soldats qui montent la garde. Et à l'intérieur circulent, entre deux rafales de vent venues de la mer : le personnel des services d'aide humanitaire, mais aussi des militaires.

Elle est loin l'époque où les évacués de Marioupol pouvaient faire la queue plusieurs jours dans leur voiture pour y entrer, quand plus de 600 personnes y étaient accueillies. Aujourd'hui le flot s'est tari. Femmes, hommes et enfants, ils sont environ 150.

Parmi eux : Piotr, 32 ans, ouvrier dans le bâtiment, arrivé depuis deux semaines avec sa femme.

Je me suis retrouvé ici totalement par hasard. Je vivais dans un sous-sol et on n'avait plus rien à manger. Les voisins nous ont dit qu'il y avait un endroit où on pouvait obtenir de l'aide humanitaire, pas trop loin. J'y suis allé et là-bas, on m'a proposé de sortir de Marioupol. Alors, on est partis. Il n'y a plus rien à faire là-bas, il n'y a pas de travail, et c'était encore dangereux.