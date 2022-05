[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: les accusations de crimes de guerre à l'égard de l'armée russe s'accumulent

Au 79e jour de l'invasion russe en Ukraine, ce vendredi 13 mai, suivez en direct les dernières informations sur le conflit.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Le Conseil des droits de l'homme (CDH) des Nations unies a adopté jeudi une résolution prévoyant l'ouverture d'une enquête sur les allégations de violations des droits de l'homme commises par les troupes russes dans les territoires de l'Ukraine qu'elles avaient occupés.

► Moscou a réagi aux velléités finlandaises d'adhérer à l'Otan. Le Kremlin a fait savoir qu'une telle adhésion constituerait une menace pour la Russie, et qu'elle y ferait face. Cela constituerait le doublement des frontières entre l'Alliance atlantique et la Russie.

► Les ministres des Affaires étrangères des pays membres du G7 se réunissent ce vendredi en Allemagne pour discuter notamment de moyens d'apaiser les inquiétudes sur la sécurité alimentaire.

► Pour la première fois depuis le début de la guerre, le flux de gaz qui transite par l'Ukraine a baissé, certaines installations n'étant plus accessibles pour les autorités ukrainiennes dans l'Est du pays. Les volumes de gaz acheminés vers l'Allemagne via l'Ukraine ont notamment chuté de 25%.

05h30 : La ministre sénégalaise des Affaires étrangères plaide pour « le dialogue »

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a adopté ce 12 mai) une résolution pour mener une enquête sur de graves violations des droits humains par la Russie dans plusieurs villes du pays. Le texte a été adopté à une écrasante majorité, avec 33 votes pour, 2 contre, et 12 abstentions, dont le Sénégal qui préside actuellement l’Union africaine. Dakar défend depuis le début de la crise son attachement au principe « du non-alignement ». Interpellée jeudi lors d’une rencontre avec les ambassadeurs de l’Union européenne, la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, a plaidé pour « le dialogue », qui ne fragilise pas selon elle le partenariat avec l’Europe.

Est-ce que notre objectif c’est de mettre fin à la guerre ? Oui, comme l’Europe. Maintenant nous ne pouvons pas nous, par les armes, mettre fin à la guerre, nous pensons que c’est par le dialogue et par la diplomatie qu’il faut y arriver. Le Sénégal préside l’Union africaine et à ce titre a une responsabilité singulière dans la prise en charge de ce dialogue, le président Macky Sall à ce titre s’est déjà entretenu avec le président Poutine, avec le président Macron, va s’entretenir avec le chancelier allemand qui va arriver au Sénégal dans quelques jours, s’entretient ce jour avec le président Joe Biden, mais bien évidemment s’est entretenu avec le président Zelensky que l’Union africaine va écouter au prochain sommet à Malabo. Voilà le rôle que l’Afrique est en train de jouer, alors est-ce que c’est une stratégie que tout le monde partage ? Peut-être que oui, peut-être que non, nous le faisons de la façon la plus sérieuse, et dans le total respect des positions de nos partenaires, parce que l’essentiel c’est que sur ces valeurs de démocratie, de respect de la souveraineté internationale, de la loi internationale, des droits de l’homme, jamais nous n’avons été divergents. Aïssata Tall Sall Charlotte Idrac

04h35 : La sécurité alimentaire au menu d'une réunion des chefs de la diplomatie du G7

Les ministres des Affaires étrangères des pays membres du G7 se réunissent ce vendredi en Allemagne pour discuter notamment de moyens d'apaiser les inquiétudes sur la sécurité alimentaire, tandis que grandit la crainte de voir la guerre entre la Russie et l'Ukraine déstabiliser davantage la Moldavie.

Rassemblés au domaine balnéaire de Weissenhaus, les chefs de la diplomatie du G7 - hormis le secrétaire d'État américain Antony Blinken, qui a contracté le Covid-19 – devraient principalement discuter de l'Ukraine et de la gestion des conséquences d'un conflit qui pourrait s'étaler sur des mois, voire davantage.

04h20 : La chanteuse Sylvie Vartan sort un album pour l’Ukraine

Elle fait partie des nombreux artistes engagés en faveur de l’Ukraine. La chanteuse Sylvie Vartan, qui est d’origine bulgare et qui a été confrontée à l’exil dans son enfance, sort un CD de 5 titres intitulé Odessa. Disponible depuis ce vendredi 13 mai en téléchargement et en vente physique dans 15 jours, ce mini album réunit des chansons sur ce thème de l’exil. Tous les bénéfices iront directement à l’Ukraine. Edmond Sadaka, du service culture de RFI, a joint Sylvie Vartan aux États-Unis où elle réside.

Avec sa famille, Sylvie Vartan avait dû fuir son pays la Bulgarie sous occupation soviétique. C’était en 1952, elle avait alors 8 ans. Les images de la guerre en Ukraine aujourd’hui lui rappellent forcement des souvenirs douloureux… Ecoutez le reportage Edmond Sadaka

04h00 : Les accusations de crimes de guerre s'accumulent à l'égard de l'armée russe

Les accusations de crimes de guerre s'accumulent ce vendredi contre l'armée russe en Ukraine, notamment le déplacement de force de milliers de personnes dans des « camps de filtration », alors que plus de six millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de la guerre. Les chaînes américaine CNN et britannique BBC ont diffusé jeudi des images de vidéosurveillance les décrivant comme le meurtre de deux civils ukrainiens, sans armes, abattus par des soldats russes dans la banlieue de Kiev, le 16 mars. Les militaires les fouillent avant de partir le long d'un commerce, puis ils reviennent sur leurs pas et leur tirent dans le dos.

Selon CNN, le parquet ukrainien enquête sur ces faits sur la base d'accusations de crimes de guerre. L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier les images de façon indépendante. Cette vidéo s'ajoute aux nombreux témoignages sur les exactions dont sont accusées les troupes russes en Ukraine. « Les militaires (russes) ont bombardé une maison d'habitation avec un char. Deux hommes et une femme ont été tués », a ainsi indiqué le parquet de la région de Kharkiv, dans l'est du pays, précisant que leurs corps, enterrés par les voisins dans la cour de leur maison, ont été exhumés mercredi. À l'arrivée du char, les habitants « se sont mis à rentrer dans la maison pour se cacher. Il a tiré dans la porte juste après. Quatre personnes sont mortes, deux ont été blessées », a raconté en pleurs à l'AFP Olga Karpenko, 52 ans, dont la fille est l'une des victimes, tuée par un éclat d'obus.

Les actes de l'armée russe feront l'objet d'investigations, notamment de la commission spéciale du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui en a reçu le feu vert jeudi, de la Cour pénale internationale et des autorités ukrainiennes. À New York, des représentants de l'ONU ont réclamé l'arrêt des bombardements d'écoles en Ukraine, tout en dénonçant leur utilisation à des fins militaires.

