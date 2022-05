Ukraine: à Mykolaïv, l’eau courante est un bien précieux

Reportage

Dans le sud de l’Ukraine, à une trentaine de kilomètres du front, Mykolaïv vidée de la moitié de ses habitants, est régulièrement la cible de tirs de roquettes et de missiles. Autre difficulté, l’eau courante est coupée depuis la mi-avril lorsque les canalisations en provenance du Dniepr ont été endommagées par des tirs russes. Les autorités de la ville travaillent à ramener l’eau dans les foyers, mais cela prend du temps.

Avec nos envoyés spéciaux à Mykolaïv, Anastasia Becchio et Boris Vichith

Des dizaines de personnes font la queue devant un camion-citerne qui vient d’arriver dans une cour d’immeuble. Vlad, 28 ans, ancien marin, a emporté 11 bidons. Cela devrait lui suffire pour 4 ou 5 jours. « J’espère qu’il en restera, sinon, il faudra aller plus loin, raconte-t-il. On fait tout ça à pied, comme il n’y a pas de carburant pour la voiture. Ça nous fait faire du sport ! On dit que l’eau va revenir, mais quelle sera la qualité, on ne sait pas. »

Sans possibilité de réparer les canalisations détruites par les tirs russes, les autorités locales ont ouvert des puits au public et font venir l’eau du Boug méridional, le fleuve qui coule sur la presqu’île. La mer Noire n’étant qu’à quelques kilomètres en aval, l’eau y est salée et elle doit être traitée.

Rationner sa consommation

Depuis deux jours, certains habitants ont vu de l’eau réapparaître dans leurs robinets, pour quelques minutes, ou quelques heures. C’est le cas de de ce jeune couple chez qui des bidons d’eau s’accumulent dans l’entrée. « On fait le plein », dit Ioulia, sourire aux lèvres en ouvrant la porte. Dans la salle de bain, Sacha remplit des bassines et des seaux d’une eau jaunie qui servira à la vaisselle et aux toilettes : « Vu qu’on a trois bidons d’eau potable, avec cette eau là, ça nous permet de ne plus penser à l’approvisionnement en eau pendant deux ou trois jours. Si au moins on avait une heure d’eau par jour, ça serait déjà pas mal. »

Sacha remplit des bassines et des seaux d’une eau jaunie qui servira à la vaisselle et aux toilettes, à Mykolaiv, le 12 mai 2022. © RFI/Anastasia Becchio

Sans eau courante depuis plus d’un mois, Ioulia a appris à rationner sa consommation, mais elle relativise : « On n’y pense pas trop, parce que, mon Dieu, ça n’est pas le plus grand des problèmes de notre monde. Nous sommes en vie, en bonne santé et surtout, on est ensemble et ça c’est merveilleux. »

En dépit des difficultés de la vie quotidienne, des alertes aériennes qui rythment leur vie, Ioulia et Sacha gardent le moral et n’ont pas l’intention de quitter leur ville.

► À lire aussi : Ukraine: à la Maison des officiers de Mykolaïv, «comme dans une fourmilière»

