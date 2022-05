Ukraine: après l'occupation, la vie reprend son cours à Mala Rogan

Avec nos envoyés spéciaux à Mala Rogan, Murielle Paradon et Sami Boukhelifa

Un fichu blanc sur la tête, Oksana est en train de bêcher son potager. La vie reprend à Mala Rogan, même si la guerre n'est pas bien loin.

Une carcasse de tank calciné à l'extérieur de la maison et le bruit des bombardements, sont là pour le rappeler.

Le village d'Oksana a été occupé par les Russes pendant un mois, avant d'être libéré. La jeune femme en garde un souvenir terrifiant.

On a vu des choses, bien sûr qu'on en a vues. Les tanks qui allaient et venaient, les soldats qui marchaient... On voyait tout à travers les fenêtres. C'était effrayant, bien sûr, nous avions peur, la guerre était dans la rue. Et la situation était imprévisible.