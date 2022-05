[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: les combats font rage au Donbass

Photo prise le 29 avril 2022 montrant un pont ferroviaire détruit, au-dessus de la rivière Siverskyi Donets, à Raygorodok, dans l'est de l'Ukraine, en pleine invasion russe de l'Ukraine.

Au 80e jour de l'invasion russe en Ukraine, ce samedi 14 mai, suivez en direct les dernières informations sur le conflit.

Publicité Lire la suite

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

► Des combats particulièrement intenses sévissent dans la région du Donbass. « Il y a des combats nourris à la frontière avec la région de Donetsk, près de Popasna », a commenté vendredi soir sur Facebook Serguiï Gaïdaï, gouverneur ukrainien de la région de Louhansk.

► L'Union européenne va fournir une aide militaire supplémentaire de 500 millions d'euros à l'Ukraine, a déclaré vendredi le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell.

► La Turquie se dit opposée à une adhésion de la Suède et de Finlande à l'Otan. Elle dispose d'un droit de veto au sein de l'organisation.

► Pour la première fois depuis mi-février, les ministres de la Défense des États-Unis et de la Russie ont pu s'entretenir. La demande américaine d'un cessez-le-feu n'a pas trouvé d'écho favorable du côté de Moscou.

► Les ministres des Affaires étrangères des pays membres du G7 se sont réunis vendredi en Allemagne. La Grande-Bretagne a demandé à ce que « plus d'armes » soient livrées à l'Ukraine. La France a assuré à Kiev le soutien du G7 « jusqu'à la victoire ».

Les horaires sont donnés en temps universel (TU), cliquez ici pour rafraîchir

04h00 : Intenses combats au Donbass

Des combats particulièrement intenses sévissent dans la région du Donbass (est de l'Ukraine), sur laquelle Moscou se concentre sans avancée significative, tandis que des négociations « très difficiles » se déroulent sur le sort des derniers défenseurs de la stratégique ville portuaire de Marioupol.

« Il y a des combats nourris à la frontière avec la région de Donetsk, près de Popasna », a commenté vendredi soir sur Facebook Serguiï Gaïdaï, gouverneur ukrainien de la région de Louhansk, faisant état de nombreuses pertes en matériel et en personnel du côté russe. « C'est une horreur mais ils essaient encore de parvenir à leurs fins. Mais d'après les interceptions (de communications téléphoniques), nous comprenons qu'un bataillon entier a refusé d'attaquer car ils voient ce qui est en train de se passer », a-t-il relevé.

Un responsable américain de la Défense, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a confirmé que l'activité russe la plus importante actuellement se déroulait dans le Donbass. « Et, en gros, nous continuons de voir que les Russes ne font pas de prise significative » dans cette région, a-t-il indiqué.

« L'artillerie ukrainienne contrecarre les efforts russes pour gagner du terrain, y compris leurs efforts pour franchir la rivière Donets (...) ce qui affecte leur capacité à envoyer des renforts importants dans le nord du Donbass », a poursuivi cette source.

© RFI

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne