L'Espagne et le Portugal plafonnent le prix du gaz pour réduire la facture d'électricité des ménages

Plafonner le prix du gaz à 40 euros le mégawatt, puis progressivement à 50 euros le mégawatt, c’est le levier que souhaitait le gouvernement espagnol pour mettre fin à la terrible colère sociale qui s’étend peu à peu à toute la société (Image d'illustration) AP - Frank Augstein

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les 24 et 25 mars, lors d’un sommet européen, l’Espagne et le Portugal avaient énoncé la nécessité de plafonner le prix du gaz, afin de faire face aux aléas des prix internationaux de l’énergie. C’est aujourd’hui officiel, Madrid et Lisbonne ont approuvé la limitation du prix du gaz pour alléger la note d'électricité.