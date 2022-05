[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: la pression russe continue dans le Donbass malgré peu d’avancées

Un obus non explosé, devant l'entrée d'une maternelle, où plusieurs personnes se réfugient dans le sous-sol depuis deux mois, à Lysychansk, dans le Donbass, le 14 mai 2022.

Au 81e jour de l'invasion russe en Ukraine, ce dimanche 15 mai, suivez en direct les dernières informations sur le conflit. Tandis qu’un important convoi de réfugiés de Marioupol arrive à Zaporijjie, l’Ukraine continue de lutter pour le Donbass avec confiance malgré la pression russe. Car selon un responsable américain, les Russes n’arrivent pas à faire de « prise significative » dans la région. Entre-temps, l’Ukraine a emporté la compétition de l’Eurovision.

Publicité Lire la suite

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

► La pression russe reste forte dans l’Est de l’Ukraine, notamment dans la région du Donbass, où les Russes avaient annoncé concentrer leur effort militaire.

► Kiev reste toutefois convaincu de l’emporter. « Petit à petit, nous forçons les occupants à quitter nos terres », a indiqué samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, reconnaissant toutefois que « la situation dans le Donbass reste très difficile. Les troupes russes tentent d'y obtenir au moins une victoire ».

►Dans l'Est, les Russes ne parviennent pas à faire de « prise significative », a estimé un responsable américain de la Défense sous couvert d'anonymat.

►L'Ukraine a remporté en Italie le concours Eurovision de la chanson, devant le Royaume-Uni et l'Espagne, grâce au vote des téléspectateurs qui ont plébiscité le groupe Kalush Orchestra, qui a représenté le pays envahi depuis fin février par les troupes russes

► La guerre en Ukraine connaîtra un « tournant » en août et la Russie sera défaite « avant la fin de l'année », a prédit le chef du renseignement militaire ukrainien, assurant que Kiev parviendra à reconquérir l'ensemble de son territoire.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne