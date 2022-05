Ukraine: au nord de Kharkiv, Guennadi et Tatiana quittent finalement leur terre

Avec nos envoyés spéciaux à Kharkiv, Murielle Paradon et Sami Boukhelifa

C'est à bord de leur vieille ZAZ 968, une voiture ukrainienne typique des années 1970, que Guennadi et Tatiana fuient leur village.

Profondément attaché à sa maison, à sa terre, le couple refuse catégoriquement de partir. Jusqu'au bout, tous deux prient pour que la guerre s'arrête.

Le 10 mai, les bombardements sont devenus très intenses. J'ai dit à Tatiana : je crois que le moment est venu, prépare nos affaires et prends nos papiers, nous allons à Kharkiv. Il ne restait plus qu'une seule route pour quitter la région. Notre fille n'arrêtait pas de nous appeler et de nous supplier de partir. J'ai finalement réussi à convaincre Tatiana et nous avons pris la route.