[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: Moscou continue à bombarder dans l'Est

Un obus non explosé, devant l'entrée d'une maternelle, où plusieurs personnes se réfugient dans le sous-sol depuis deux mois, à Lysychansk, dans le Donbass, le 14 mai 2022.

Au 82e jour de l'invasion russe en Ukraine, ce lundi 16 mai, suivez en direct les dernières informations sur le conflit.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

► La pression russe reste forte dans l’Est de l’Ukraine, notamment dans la région du Donbass, où les Russes avaient annoncé concentrer leur effort militaire.

► Kiev reste toutefois convaincu de l’emporter. « Petit à petit, nous forçons les occupants à quitter nos terres », a indiqué samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, reconnaissant toutefois que « la situation dans le Donbass reste très difficile. Les troupes russes tentent d'y obtenir au moins une victoire ».

► Les pays de l'Otan continueront à aider militairement l'Ukraine, a assuré Berlin alors que la Finlande a annoncé une candidature « historique » à l'Alliance atlantique.

04h50 : À la morgue de Kharkiv, les corps des soldats russes envoyés à Moscou

Combien de soldats ont été tués depuis le début de la guerre en Ukraine ? Kiev estime en avoir perdu environ 3 000 et affirme que 25 000 Russes sont morts, mais Moscou ne donne aucun chiffre de son côté et parle de « pertes importantes ». Les Ukrainiens communiquent en tous cas sur le sort des soldats russes qui seraient récupérés sur le champs de bataille, pour être renvoyés à Moscou. Reportage à la morgue de Kharkiv, la deuxième ville d’Ukraine.

04h05 : Vers une intensification des attaques russes dans le Donbass

L'Ukraine se prépare à une intensification des attaques russes dans le Donbass, dans l'est du pays, objectif prioritaire de Moscou mais où ses forces sont en perte de vitesse, tandis que l'armée ukrainienne poursuit sa contre-offensive dans la région de Kharkiv. « On se prépare à de nouvelles tentatives de la Russie d'attaquer au Donbass, pour en quelque sorte intensifier son mouvement vers le sud de l’Ukraine », a lancé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une vidéo publiée dimanche soir. Et pourtant selon lui, « les occupants ne veulent toujours pas admettre qu'ils sont dans une impasse ».

04h00 : L'ambassade des États-Unis reprendra ses activités « très bientôt »

S'exprimant à Berlin le 15 mai lors de réunions avec l'Otan, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que l'ambassade des États-Unis prenait toutes les précautions nécessaires, mais que des travaux étaient en cours pour reprendre les opérations à Kiev très bientôt.

