La ville de Marioupol, de l'industrie métallurgique au tourisme balnéaire?

Alors que la Russie, selon le ministère britannique de la Défense, fait des « efforts significatifs » en vue d'une percée vers Kramatorsk, grande ville de la partie du Donbass sous contrôle ukrainien, l'eau et l'électricité sont revenues dans les hôpitaux de Marioupol. Pendant que le siège de l'usine Azovstal se poursuit, les nouvelles autorités pro-russes de la cité font déjà des projets pour son futur. Leur ambition : transformer ce pôle industriel en station balnéaire.

Avec notre envoyée spéciale à Marioupol, Anissa El Jabri

À Marioupol, il n'y a plus de travail, juste la survie et un avenir en pointillés. Les nouvelles autorités parlent pourtant déjà de tout reconstruire et de faire de cette ville, à l'identité industrielle, presque table rase.

« L'écologie de la ville et de ses environs a été négativement affectée par le travail de l'aciérie Azovstal », a déclaré le président de la DNR, la république autoproclamée de Donetsk. Denis Pushilin l'a décidé, il veut faire de Marioupol une ville balnéaire.

« Je ne pense pas qu'il faille faire ça », juge un chauffeur dans la file d'attente pour se fournir en eau à deux citernes en plastique devant l’hôpital central.

Tout le monde ici travaille dans les usines, et si on devenait une station balnéaire, on ferait quoi ? On travaillerait où ? Franchement, je pense qu'il faut simplement tout reconstruire. Je ne vois pas quoi faire d'autre. Et puis c'est nous qui vivons ici.

Comme tout le monde à Marioupol, cet homme connaît le poids économique des usines métallurgiques locales : 40% de l'emploi direct de la ville en dépend. Même ceux qui, avant le 24 février, militaient pour un changement de modèle économique, sont aujourd'hui partagés.

« Je ne suis pas très sûre que ça soit une bonne idée », dit une infirmière.

Il y a tellement de grandes usines ici, quatre au total : Azovmash, Azovstal, Aglofabrica et Ilyich. Ça veut dire qu'il y aurait moins de travail. Et les métallurgistes, ils vont faire quoi ? Bien sûr, pour moi à titre personnel, ça serait bien. Une ville balnéaire, c'est mieux, c'est plus facile de respirer, l'air est plus pur et la mer serait plus propre. Mais c'est temporaire, c'est pour l'été. On ferait quoi l'hiver ?

Silence en revanche sur la lutte acharnée en cours pour le contrôle d'Azovstal, malgré les colonnes de fumée qui s'en dégagent et obscurcissent le ciel bleu du printemps.

De la fumée s'élevant dans le ciel au-dessus de l'usine Azovstal de Marioupol, lieu où les derniers soldats ukrainiens retranchés sont assiégés par les forces pro-russes et ukrainiennes. © RFI / Anissa El Jabri

