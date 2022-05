Ukraine: à la morgue de Kharkiv, les corps des soldats russes envoyés à Moscou

Reportage

Combien de soldats ont été tués depuis le début de la guerre en Ukraine ? Kiev estime en avoir perdu environ 3 000 et affirme que 25 000 Russes sont morts, mais Moscou ne donne aucun chiffre de son côté et parle de « pertes importantes ». Les Ukrainiens communiquent en tous cas sur le sort des soldats russes qui seraient récupérés sur le champs de bataille, pour être renvoyés à Moscou. Reportage à la morgue de Kharkiv, la deuxième ville d’Ukraine.

Avec nos envoyés spéciaux Murielle Paradon et Sami Boukhelifa

Lorsqu’on pénètre dans la cour de la morgue de Kharkiv, une odeur âcre prend à la gorge. Des cadavres, à peine cachés derrière une bâche, sont alignés les uns à côté des autres, à même le sol. Des hommes équipés de blouses et de gants s’activent tandis que le directeur de la morgue vient à notre rencontre. Yuri Nikolaevitch est un homme taiseux mais il accepte de nous montrer, sous une tente à l’écart, deux corps aux membres noircis, vêtus d’uniformes militaires : ce sont, dit-il, des soldats russes.

Des échanges de corps

« Ces soldats sont restés sur le champ de bataille plus d’un mois, voilà pourquoi ils sont dans cet état... On vient de les examiner. Ensuite on va les mettre dans un endroit réfrigéré et on les enverra à la Fédération de Russie. Il y a un groupe spécial au sein du ministère de la Défense qui s'appelle "cargaison 200". Ce sont des militaires, qui font les échanges de corps. Nous récupérons de la même façon nos soldats morts de l'autre côté du front. Ce sont les conventions de Genève et nous les respectons. Il n'y a pas, comme veulent le faire croire certains, de corps que nous gardons, en les enterrant ou en les brûlant. »

Yuri Nikolaevitch, directeur de la morgue de Kharkiv, le 15 mai 2022. © RFI/Murielle Paradon

Beaucoup de rumeurs circulent en effet sur le sort des soldats russes tués en Ukraine. Mais difficile d’en savoir plus. Le directeur refuse également de nous dire combien de ces combattants ont été emmenés sans sa morgue depuis le début du conflit. D’un côté ou de l’autre du front, le nombre de soldats morts au combat reste toujours un sujet sensible.

