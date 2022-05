Ukraine: dans le métro de Kharkiv, des centaines de réfugiés depuis des mois

Avec nos envoyés spéciaux à Kharkiv, Murielle Paradon et Sami Boukhelifa

Assise sur un matelas avec son petit chien, Elena, 49 ans, regarde en pleurant une vidéo de sa famille sur son téléphone portable.

C'est son anniversaire aujourd'hui, et ses enfants lui manquent. Ils sont partis à l'étranger, mais pour sa part, elle doit rester à Kharkiv, car ses propres parents sont bloqués dans un village occupé par les Russes.

Elena et la plupart de ses compagnons d'infortune restent dans le métro, malgré la promiscuité, car ils ne savent pas où aller. Leur logement a été détruit par les bombardements. C'est le cas de sa voisine, qui habite dans un wagon du métro depuis deux mois et demi.

Nous n'avons plus d'appartement, il a entièrement brûlé. Et comme on n'a plus de travail, nous n'avons pas d'argent pour louer un autre logement.