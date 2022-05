Bande dessinée: à Bruxelles, une bataille judiciaire autour de Gaston Lagaffe

Le nouvel album Gaston Lagaffe devait sortir en octobre prochain sous le titre Le retour de Lagaffe, mais cette sortie est d’ores et déjà reportée et la prépublication de gags dans le journal Spirou est suspendue sur fond de bataille judiciaire entre l’éditeur (Dupuis) et la fille de Franquin. Selon elle, son père ne voulait pas que Gaston lui survive.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

Le feuilleton passionne les puristes de la BD : après le film de 2018 intitulé tout simplement Gaston Lagaffe, le sympathique héros indolent et inventeur farfelu devait de nouveau renaître de ses cendres et cette fois avec un vrai album de BD, le premier depuis Gaffe à Lagaffe signé par Franquin en 1996, un an avant sa mort. Mais Gaston Lagaffe ne pourra pas revenir tout de suite au bureau faire la sieste ou faire tourner Prunelle en bourrique.

Les éditions Dupuis possèdent les droits

Le dessin du nouveau Gaston a été confié au Canadien Delaf, connu pour sa série Les nombrils et un premier gag du nouveau Gaston avait été publié dans le numéro d’avril du journal de Spirou. Isabelle Franquin, fille et ayant-droit du père de Gaston avait critiqué le projet dès le départ et elle a déposé une demande en référé pour empêcher en urgence la parution des planches.

Ce sont les éditions Dupuis qui ont en conséquence pris elles-mêmes la décision de suspendre ces prépublications et de reporter jusqu’en 2023 la parution de l’album Le retour de Lagaffe, en attendant le résultat d’un arbitrage qui oppose Dupuis et Isabelle Franquin. C’est dans ce cadre-là que la question sera réglée sur le fond et n’y a donc pas eu en fin de compte de plaidoirie au tribunal des référés de Bruxelles ce lundi 16 mai puisque la procédure concernait uniquement la prépublication.

Franquin opposé

Isabelle Franquin affirme que son père était absolument opposé à ce que Gaston continue sans lui, il l’a dit à plusieurs reprises. Mais les éditions Dupuis qui possèdent les droits estiment qu’il n’avait pas un avis aussi tranché

