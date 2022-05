[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: l'opération d'évacuation des combattants d'Azovstal se poursuit à Marioupol

Au 83e jour de l'invasion russe en Ukraine, ce mardi 17 mai, l'offensive russe dans le Donbass s'intensifiait dans l'Est à Sievierodonetsk, un important centre administratif encore sous le contrôle de Kiev. Plus au sud, à Marioupol, l'opération de sauvetage des soldats encore retranchés dans l'usine Azovstal était toujours en cours, selon Kiev.

Publicité Lire la suite

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

► Plus de 260 combattants ukrainiens dont 53 blessés ont été évacués lundi de l'aciérie Azovstal, dernier bastion de résistance ukrainienne à Marioupol, a annoncé une vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Malyar. L'opération de sauvetage se poursuivait mardi matin.

► L’offensive russe dans le Donbass s’est intensifiée lundi, et a fait dix morts à Sievierodonetsk, un important centre administratif encore sous le contrôle de Kiev, mais quasiment encerclée par les forces russes.

► La Suède va demander son adhésion à l'Otan, annonce officiellement lundi la Première ministre Magdalena Andersson, évoquant une nouvelle « ère » pour le pays scandinave.

► Les forces ukrainiennes ont repoussé les troupes russes et ont repris le contrôle d'une partie de la frontière avec la Russie dans la région de Kharkiv (nord-est), ont annoncé ce lundi les autorités ukrainiennes.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU),

05h29 : À Kharkiv, en partie reprise, la situation reste difficile pour les habitants

Un habitant de Kharkiv s'apprête à déblayer à la pelle sa maison touchée lors d'un bombardement, le 16 mai 2022. AP - Bernat Armangue

Les Ukrainiens ont repris le contrôle d'une partie de la frontière dans la région de Kharkiv, dans le Nord-Est, selon Kiev. Diffusant sur son compte Facebook une vidéo montrant des soldats ukrainiens devant un poteau-frontière peint aux couleurs de l'Ukraine, jaune et bleu, le ministère de la Défense s'est félicité lundi que ses forces aient « expulsé les Russes ». Les Russes ont bombardé des semaines durant des quartiers nord et est de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, à partir de localités récemment reprises par les Ukrainiens.

Depuis le début de la guerre, un tiers de la population a quitté Kharkiv, affirmait le maire de la ville il y a quelques semaines. Les habitants qui sont restés dépendent en grande partie de l’aide humanitaire, comme en témoigne le reportage de nos envoyés spéciaux Murielle Paradon et Sami Boukhelifa.

Des habitants de Kharkiv font la queue pour une distribution alimentaire à Kharkiv, le 16 mai 2022. AP - Bernat Armangue

Les autorités ukrainiennes s'attendent désormais à ce que les unités désengagées de la région de Kharkiv aillent renforcer les troupes russes dans le Donbass, où elles ne progressent que laborieusement, selon Oleksiï Arestovytch, un conseiller de la présidence ukrainienne.

5h11 : Le président finlandais attendu en Suède après l'annonce des deux pays de rejoindre l'Otan

La Finlande et la Suède ont annoncé leur volonté de rejoindre l’Otan ensemble. C’est cette unité qu’ils vont encore afficher ce mardi et mercredi avec la visite d’État que le président finlandais fait en Suède. Une visite prévue de longue date, mais qui prend une toute autre importance depuis l’annonce historique faite pas les deux pays, souligne notre correspondant à Stockholm, Frédéric Faux.

Le président finlandais Sauli Niinistö va passer deux jours dans la capitale suédoise. Nul doute que son discours, consacré à vanter les mérites d’une « région nordique responsable, stable et forte », sera scruté. Ainsi que sa visite à la base navale de Berga, ou au MSB, l’agence suédoise de sécurité civile. La Suède et la Finlande veulent afficher une union sans faille, entre eux, mais aussi au sein même de leurs pays. En Finlande, 76% de la population veut entrer dans l'Alliance atlantique. En Suède, le consensus est moins flagrant. Alors que la Première ministre Magdalena Andersson a choisi d’afficher cette unité d’une autre façon, en tenant lundi une conférence de presse commune avec le chef de l’opposition de droite, ce qui ne s’est jamais vu depuis les années 1990.

Les deux pays veulent faire bloc face à un Vladimir Poutine qui a déclaré ne pas voir de « menace immédiate » dans leur adhésion à l’Otan. En ajoutant cependant que tout déploiement militaire entraînerait une réponse immédiate de la Russie. La Russie avait notamment expliqué son attaque en Ukraine par le rapprochement de son voisin occidental avec l'Otan, estimant que cela constituait une menace « existentielle » pour sa sécurité.

04h45 : Dans l'Est, Sievierodonetsk quasiment encerclé par les forces russes

Dans l'est de l'Ukraine, où les combats s'intensifient, « au moins dix personnes ont été tuées » dans des bombardements russes à Sievierodonetsk, une ville devenue importante pour les Ukrainiens depuis que des forces séparatistes soutenues par Moscou se sont emparées d'une partie du Donbass en 2014, a annoncé lundi le gouverneur de la région.

Dans un précédent message sur Telegram lundi, Serhiy Gaïdaï avait fait état de frappes d'artillerie sur Sievierodonetsk et sur sa ville jumelle de Lyssytchansk, ayant provoqué des incendies dans des quartiers d'habitation. « Sievierodonetsk a subi des frappes très puissantes », a-t-il ajouté, accompagnant son message de photographies des destructions.

Malgré les appels des autorités ukrainiennes à évacuer Lyssytchansk, qui n'est séparée de Severodonetsk que par un cours d'eau, le Seversky Donets, et qui est régulièrement bombardée, plus de 20 000 civils – contre 100 000 habitants avant la guerre – sont restés, selon des volontaires qui distribuent de l'aide dans la région.

04h20 : Les combattants d'Azovstal ont « rempli leur mission de combat »

Une opération de sauvetage des combattants ukrainiens de l'immense aciérie Azovstal, ultime poche de résistance face à l'armée russe dans le port stratégique de Marioupol, était en cours mardi selon Kiev, qui considère désormais que ces hommes ont « rempli » leur mission. Les soldats de la garnison stationnée à Azovstal, dont plus de 260 ont déjà été évacués lundi, ont « rempli leur mission de combat », a salué l'état-major de l'armée ukrainienne dans un communiqué, et ordre a été donné à leurs commandants de « sauver la vie » de ceux qui restent. « Malheureusement, aujourd'hui, l'Ukraine ne peut pas débloquer Azovstal par des moyens militaires », a expliqué de son côté le ministère de la défense ukrainien sur Telegram.

Des combattants blessés retranchés dans l'aciérie Azovstal de Marioupol sur des civières dans un bus arrivé sous escorte de l'armée pro-russe à Novoazovsk, le 16 mai 2022. REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

Les autorités ukrainiennes avaient affirmé la semaine dernière que plus de 1 000 soldats ukrainiens, dont 600 blessés, se trouvaient dans ce complexe industriel, véritable « ville dans la ville » avec ses kilomètres de galeries souterraines. Ils s'y étaient retranchés après avoir subi pendant plus d'un mois le siège de Marioupol, attaquée par l'armée russe dès le début de la guerre, déclenchée le 24 février, et aujourd'hui totalement ravagée. Cette ville, au bord de la mer d'Azov, est stratégiquement située entre la Crimée annexée par Moscou en 2014 et la région minière du Donbass où se trouvent deux « républiques » séparatistes pro-russes et où la Russie intensifie actuellement son offensive.

Quelque « 53 blessés graves ont été évacués d'Azovstal vers Novoazovsk pour assistance médicale et 211 autres ont été transportés à Olenivka par un couloir humanitaire », a annoncé la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Malyar, lundi soir dans une vidéo. Ces deux localités sont situées en territoire contrôlé par les forces russes et prorusses dans l'est de l'Ukraine, mais les combattants devaient être rapatriés en territoire contrôlé par l'Ukraine « dans le cadre d'une procédure d'échange », a-t-elle précisé.

L'état-major ukrainien a confirmé l'évacuation de ces 264 soldats et indiqué dans la nuit de lundi à mardi que « l'opération de sauvetage des défenseurs de l'Ukraine bloqués » sur le site d'Azovstal « se poursuit », sans préciser leur nombre. Leur résistance acharnée a notamment empêché la prise rapide par l'armée russe de la grande ville ukrainienne de Zaporijjia, 200 km à l'ouest, selon l'état-major. Le ministère russe de la Défense avait annoncé lundi avoir instauré un cessez-le-feu autour d'Azovstal, pour permettre l'évacuation des soldats ukrainiens blessés.

04h00 : Bonjour et bienvenue dans ce live

Vous pouvez retrouver notre direct d'hier en suivant ce lien.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne