Guerre en Ukraine: à Boutcha, après la mort de son fils, Olga n'attend rien de la justice

Témoignage

Un premier procès pour crimes de guerre doit s’ouvrir ce mercredi en Ukraine. Un jeune soldat russe est accusé d’avoir tiré sur un homme de 62 ans qui est mort, près de Soumy dans le nord du pays. Un village illustre les atrocités qui auraient été commises par les Russes, durant l’occupation : celui de Boutcha, près de Kiev où des centaines de civils auraient été victimes d'exactions.

Avec nos envoyés spéciaux, Murielle Paradon et Sami Boukhelifa

C’est une femme meurtrie qui nous reçoit dans sa modeste maison à Boutcha. Olga Petrova, 68 ans, évoque le souvenir douloureux de son fils Yevhen, disparu pendant l’occupation russe. Il n’a été retrouvé par la police que le 14 avril, deux semaines après la libération de la ville, dans une maison inoccupée.

« Des habitants de Boutcha sont retournés chez eux après l’occupation. Et ils ont vu des grenades accrochées à leur porte. Alors ils ont appelé la police ou des démineurs, je ne sais pas. Ensuite, ils sont entrés et là, ils ont vu le corps de mon fils, avec une balle dans la tête, derrière, témoigne Olga. Comme il avait un passeport sur lui, la police a pu l’identifier. Elle a pris une photo et est venue chez moi. Je l’ai reconnu, malgré l’état du corps, c’était mon fils ».

Yevhen avait 45 ans, une femme et trois enfants. Un homme ordinaire, selon sa mère, un ouvrier qui depuis le début de la guerre faisait du bénévolat. Mais alors que le procureur de la Cour pénale internationale a annoncé l’envoi de plus de 40 enquêteurs et experts pour travailler sur les crimes de guerre en Ukraine, Olga Petrova n’attend rien de la justice.

« Je n’attends aucune réponse, car je suis sûre qu’il n’y a pas eu de témoin. Sinon il serait mort à côté de lui. Je crois en la justice divine. C’est là-haut que ceux qui ont fait ça seront punis. Quelle sorte d’homme peut être capable de cela ? Surtout que mon fils n’a rien fait. Il ne faisait qu’aider ses voisins en distribuant des médicaments. La justice ? Je n’en ai rien à faire en fait, j’ai perdu mon fils », déplore la vieille dame.

Malgré la douleur, Olga affirme n’avoir aucun sentiment de vengeance. « Je ne souhaite de mal à personne », dit-elle.

