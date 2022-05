L’Espagne pourrait être le premier pays d’Europe à instaurer un congé menstruel

La ministre espagnole du Travail et deuxième vice-présidente du gouvernement, Yolanda Diaz, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez et des membres du Parlement applaudissent lors d'une session du Parlement à Madrid, en Espagne, le 28 avril 2022.

Cette mesure s’inscrit au sein d’un projet de loi pour modifier la loi sur l’avortement, laquelle prévoit la possibilité d’effectuer un IVG à partir de 16 ans sans l’accord parental. Le texte législatif va être présenté ce mardi au Parlement de Madrid alors qu’il existe un vif débat au sein même de l’exécutif de gauche et parmi les syndicats.

Avec notre correspondante à Madrid, Diane Cambon

La durée du congé serait de trois jours par mois pour les femmes qui souffrent de fortes douleurs menstruelles, sans avoir recours à un certificat médical. Aux yeux des féministes, qui se battent pour normaliser les règles des femmes, cette mesure serait une révolution sociétale, comme l’explique Begona Torres, militante de l’École du genre.

« Normaliser un processus naturel »

« Avec cette loi, dit-elle, on va pouvoir normaliser un processus totalement naturel qui a été longtemps un tabou tout au long des générations précédentes. Cela permet de montrer que pour des nombreuses femmes, le cycle menstruel peut être très douloureux et peut empêcher de mener à bien les tâches quotidiennes. C’est important aussi que les institutions, à travers ces lois, prennent soin des femmes qui donnent la vie, et qui pour cela doivent connaître la menstruation. »

Ne pas pénaliser les travailleuses

Certains féministes au sein du gouvernement socialiste se montrent toutefois plus sceptiques et redoutent un retour de bâton qui pénaliserait les travailleuses. Certains syndicats redoutent même que les femmes pourraient encore davantage être victimes de discrimination à l'embauche, et qu’elles soient du coup plus stigmatisées.

