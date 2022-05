Sanctions européennes contre Moscou: la négociation d'un embargo pétrolier qui n’en finit pas

Réunis à Bruxelles, les 27 ministres européens des Affaires étrangères ont évoqué le prochain « train » de sanctions contre la Russie. Sans arriver à s’entendre, à la grande fureur de certains, comme le ministre lituanien qui va jusqu’à proposer que l’Ukraine coupe le robinet à la Hongrie, puisque l’oléoduc russe transite par son territoire.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

La Hongrie réclame des garanties d’approvisionnement, à l’instar de la République tchèque, de la Bulgarie et de la Slovaquie. Mais c’est la Hongrie qui est rendue responsable du blocage actuel par les plus fervents partisans de l’embargo pétrolier au sein de l’Union européenne.

« Priver Poutine d'argent »

Les 27 ministres des Affaires étrangères ont reçu leur homologue ukrainien Dmytro Kuleba et selon lui aussi, la Hongrie est seule à bloquer. « Aussi longtemps que la Russie exporte son pétrole et son gaz, ainsi que d’autres matières premières comme du minerai de fer, elle aura de l’argent pour continuer la guerre. Pour arrêter la machine de guerre russe, il faut priver Poutine d’argent, car c’est la seule chose qui l’intéresse : le pouvoir et l’argent. Le temps commence à manquer, car tous les jours la Russie gagne de l’argent et investit cet argent dans la guerre. Mais il ne me revient pas de m’engager dans une bataille rhétorique avec la Hongrie. C’est une question que l’Union européenne doit régler, car c’est leur problème de famille. »

Un septième paquet de sanctions à venir

Il faut bien dire que cette question de l’embargo est la seule à bloquer encore ce sixième paquet de sanctions, puisque tout le reste a été approuvé, notamment les sanctions personnelles. Et selon Dmytro Kuleba, les Vingt-Sept lui ont promis de préparer un septième paquet de sanctions dès que le sixième sera adopté.

