Le Parlement allemand veut sanctionner Gerhard Schröder pour ses liens avec la Russie

L'ex-chancelier allemand, le social-démocrate Gerhard Schröder, proche de Vladimir Poutine, est devenu depuis son départ du pouvoir en 2005 un lobbyiste des groupes énergétiques russes. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, les critiques redoublent contre l'ancien chef du gouvernement.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

« Non, je ne regrette rien ». C’est en substance ce que déclarait récemment Gerhard Schröder dans une interview au New York Times à propos de ces engagements au sein de sociétés russes du secteur énergétique. L’ex-chancelier n’a pas non plus pris ses distances avec son ami Vladimir Poutine.

Avec la guerre en Ukraine, les critiques contre Gerhard Schröder redoublent. Le parti social-démocrate a pris ses distances. Une douzaine de demandes d’exclusion du SPD ont été déposées. Les sociaux-démocrates avec leurs alliés Verts et libéraux veulent que la commission du budget au Bundestag demain coupe les vivres à l’ex-chancelier qui serait privé de ses bureaux et collaborateurs au Parlement qui coûtent 400 000 euros par an aux contribuables.

Ils estiment que les activités de Gerhard Schröder n’ont plus rien à voir avec ses anciennes fonctions et ne justifient plus ces avantages. C’est aussi demain que le Parlement européen veut adopter une résolution contre Schröder et d’autres pour frapper des responsables de sanctions au même titre que des oligarques russes, par exemple.

