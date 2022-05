Tribunal spécial pour le Kosovo: prison pour deux anciens combattants

La Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas, le 27 septembre 2018. REUTERS/Eva Plevier/File Photo

Deux vétérans de l’Armée de libération du Kosovo ont été condamnés ce mercredi matin pour violation du secret des procédures et intimidation. Les deux hommes étaient poursuivis par le tribunal spécial pour le Kosovo, basé à La Haye et créé par les autorités nationales et l’Union européenne. Ils ont été tous deux condamnés à quatre ans et demi de prison et 100 euros d’amende.