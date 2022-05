[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: situation toujours confuse dans l'usine Azovstal à Marioupol

Au 85e jour de l'invasion russe en Ukraine, ce jeudi mai, le conflit, où le devenir des derniers combattants retranchés dans l'usine Azovstal de Marioupol restait incertain, sera en filigrane de la rencontre jeudi du président américain avec les dirigeants suédois et finlandais qui frappent à la porte de l'Otan pour se protéger de Moscou.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

► Le président américain Joe Biden reçoit dans la matinée la Première ministre finlandaise et le président suédois au lendemain de l'officialisation de leurs candidatures à l'Otan.

► La justice ukrainienne a ouvert mercredi son premier procès pour crime de guerre afin de juger un soldat russe accusé d'avoir abattu un civil non armé.

► Les États-Unis ont annoncé ce mercredi la réouverture de leur ambassade à Kiev.

► L'incertitude demeure sur le nombre de combattants restants dans l'aciérie d'Azovstal de Marioupol. Le ministère russe de la Défense a annoncé mercredi que près de militaires ukrainiens s'étaient rendus depuis lundi.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

05h06 : Les évacuations de l'usine Azovstal à Marioupol se sont poursuivies

Sur cette photo tirée d'une vidéo publiée par le service de presse du ministère russe de la Défense, le mercredi 18 mai 2022, des militaires ukrainiens se tiennent devant un militaire russe après leur sortie de l'usine sidérurgique Azovstal, à Marioupol. AP

Sur cette photo tirée d'une vidéo publiée par le service de presse du ministère russe de la Défense le mercredi 18 mai 2022, des militaires ukrainiens transportent un camarade blessé après avoir quitté l'aciérie assiégée Azovstal à Marioupol. AP

Des bus emmènent les militaires ukrainiensvers une prison à Olyonivka, mercredi 18 mai 2022. AP

Sur cette photo tirée d'une vidéo publiée par le ministère russe de la Défense le mercredi 18 mai 2022, on voit des militaires ukrainiens blessés allongés dans un hôpital à Novoazovsk, après leur évacuation de l'aciérie Azovstal à Marioupol. AP

04h46 : Joe Biden reçoit les dirigeants suédois et finlandais

Dès le lendemain du dépôt de leur candidature à l’Otan, la Première ministre suédoise Magdalena Andersson et le président finlandais Sauli Niinistö doivent être reçus à la Maison Blanche ce jeudi dans la matinée. Joe Biden fait son maximum pour afficher son enthousiasme. « Je salue avec chaleur et soutiens avec force les candidatures historiques de la Finlande et de la Suède », a déclaré le président américain Joe Biden. Le 46e président des États-Unis dit vouloir travailler au plus vite avec le Congrès américain et les alliés pour faire rapidement entrer la Suède et la Finlande dans « la plus solide alliance de défense de l’histoire », rapporte notre correspondant aux États-Unis David Thomson.

Historiquement non-alignés, ces deux pays nordiques ont opéré un revirement spectaculaire depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, qui a également fait basculer leur opinion publique, auparavant réticente à rejoindre l'Otan. La Finlande partage plus de 1 300 km de frontières avec la Russie.

Mais le processus d’intégration risque tout de même de durer quelques mois. Chacun des 30 État membres doit encore faire ratifier ces candidatures par son Parlement. À Washington, le soutien de la classe politique est quasi unanime. Un seul obstacle persiste : la Turquie. Ankara menace d’opposer son véto accusant la Suède de servir de base arrière aux Kurdes du PKK. Des réticences que le chef de la diplomatie américaine tente de dissiper. Anthony Blinken s’est entretenu à nouveau avec son homologue turc à New York mercredi. Une rencontre qualifiée d’extrêmement positive par la Turquie.

L'Alliance atlantique est inscrite au menu des deux côtés de l'océan puisque son secrétaire général Jens Stoltenberg doit discuter à Copenhague à la mi-journée avec la Première ministre danoise Mette Frederiksen, dont le pays est membre de l'Otan depuis 1949.

04h25 : Que sait-on de la situation à Marioupol ?

Des militaires russes dans une partie détruite de l'usine Azovstal à Marioupol, mercredi 18 mai 2022. AP

« Les commandants et les combattants de haut rang du (régiment) Azov ne sont pas encore sortis » du dernier bastion de la résistance ukrainienne dans cette cité portuaire, a assuré Denis Pouchiline, un chef séparatiste prorusse. D'après lui, un millier de membres de cette unité paramilitaire intégrée à l'armée ukrainienne s'y terraient toujours. L'Ukraine avait donné ce même chiffre, mais la semaine dernière alors qu'hier, le ministère russe de la Défense a affirmé mercredi que « 959 combattants (ukrainiens) dont 80 blessés se sont constitués prisonniers » depuis lundi. Des informations que l'Ukraine n'a pas commentées.

L'armée russe a concentré ses efforts mercredi « sur le blocage de nos unités près d'Azovstal » avec des tirs d'artillerie et des frappes aériennes, a signalé l'état-major des forces ukrainiennes.

La prise totale de Marioupol, sur la mer d'Azov, constituerait une avancée importante pour la Russie. Elle lui permettrait de relier par voie terrestre la péninsule de Crimée, que Moscou a annexée en 2014, aux parties du Donbass déjà aux mains de séparatistes prorusses. Mais la ville est détruite « à 90% » et « 40% de ses infrastructures » sont « irrécupérables », indiquait début avril son maire Vadim Boïtchenko.

Un soldat russe surveille une zone alors que des journalistes internationaux visitent une partie détruite de l'usine métallurgique Azovstal à Marioupol, mercredi 18 mai 2022. AP

« Les Russes volent à Marioupol. Les occupants essaient désormais de remettre en ordre le port de commerce pour exporter l'équivalent de millions de dollars de céréales, de produits métallurgiques » notamment, a fait valoir mercredi soir sur Telegram la mairie de Marioupol.

Selon un responsable américain s'exprimant mercredi sous couvert d'anonymat, « des responsables russes reconnaissent que bien qu'elles revendiquent être les "libératrices" de la ville russophone de Marioupol, les troupes russes commettent des actes graves dans la ville, y compris le passage à tabac et l'électrocution de responsables de la ville, et elles pillent des logements ». « Des responsables russes s'inquiètent du fait que ces actes puissent inciter davantage les habitants de Marioupol à résister à l'occupation russe », a-t-il poursuivi.

04h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct

Vous pouvez notre live d'hier en suivant ce lien.

