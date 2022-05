À la Une: peut-on comparer les guerres en Ukraine et en Yougoslavie?

Revue de presse des Balkans

Marioupol, Sarajevo et Vukovar, Boutcha et Srebrenica... Ces dernières semaines, les comparaisons se multiplient entre les conflits des années 1990 dans l’ancienne Yougoslavie et l’invasion russe de l’Ukraine. Sont-elles pertinentes ? Entretien croisé avec une historienne serbe et un historien croate.

Avec les sanctions occidentales, la Russie a déjà commencé à fermer les vannes de son gaz. Dans les Balkans, très dépendants de Moscou, on craint le pire et on tente de s’organiser pour faire face. La Grèce se pose en hub régional, les États-Unis en protecteurs, l’Azerbaïdjan en fournisseur. Les Balkans se préparent à un avenir sans gaz russe, tour d’horizon régional.

La Roumanie est en première ligne du gigantesque défi infrastructurel pour aider l’Ukraine à exporter 20 millions de tonnes de céréales d’ici les prochaines récoltes de cet été, l’armée russe bloquant le port d’Odessa en mer Noire. L’enjeu : éviter une crise alimentaire mondiale. Alors que la pénurie de céréales menace le monde entier, à commencer par les pays émergents, la Serbie part à la conquête de ces marchés. Pour écouler sa production très excédentaire, Belgrade s’appuie sur ses liens privilégiés avec les Non-alignés.

La Turquie opposée à l’entrée de la Suède et de la Finlande dans l’Otan

Depuis plusieurs semaines, les alertes à la bombe se succèdent dans la capitale serbe. Pour les autorités, ces attaques seraient liées au refus de la Serbie de prendre des sanctions contre la Russie.

La Finlande et la Suède ont officialisé leur demande d’intégration à l’Otan, rompant avec la neutralité et le non-alignement qui dictaient de longue date leur diplomatie. Des réserves sont néanmoins venues d’Ankara : le président turc a indiqué que cet élargissement de l’Alliance serait une « erreur ».

Après l’Ukraine, la Macédoine du Nord ? Le patriarcat œcuménique de Constantinople a reconnu l’archevêché d’Ohrid comme canonique. C’est un pas décisif vers la reconnaissance de l’Église orthodoxe macédonienne, mais tout dépend désormais des difficiles négociations avec Belgrade.

Exils : combien de morts sur la route des Balkans ?

Depuis sa fermeture, au printemps 2016, des centaines de milliers d’exilés fuyant la guerre et la misère l’ont empruntée, franchissant au péril de leur vie les frontières cadenassées. Selon les militants de terrain, les chiffres officiels de celles et ceux qui sont morts sur la route des Balkans sont faux, largement sous-évalués.

Les années se suivent et se ressemblent dans les Balkans, selon l’ONG américaine Freedom House. Pour la 17e fois consécutive, son rapport sur la démocratie dans le monde s’inquiète d’une dérive autoritaire au sud-est de l’Europe. Malgré quelques progrès sporadiques.

Les Chambres spécialisées du Kosovo, délocalisées à La Haye ont condamné à quatre ans et demi de prison ferme les deux dirigeants de l’Association des anciens combattants de l’UÇK, la guérilla albanaise qui s’est battue contre la Serbie en 1998-99. Hysni Gucati et Nasim Haradinaj ont été reconnus coupables d’obstruction à la justice pour avoir mis en danger des témoins protégés. Un verdict qui passe très mal dans le plus jeune État des Balkans où les réactions courroucées se sont multipliées.

Le Serbe Nikola Jokić égale Michael Jordan et Magic Johnson en NBA

Nikola Jokić vient d’égaler Michael Jordan, Magic Johnson ou Wilt Chamberlain en obtenant un 2e titre consécutif de meilleur joueur de NBA. Vingt ans après, le voilà qui remplace Vlade Divac ou Peja Stojaković dans le cœur des fans. Mais pour asseoir définitivement sa légende, le pivot originaire de Sombor doit encore ramener des titres à son pays... Dès l’Eurobasket de la rentrée prochaine ?

Cette année, un seul cinéaste balkanique concourt dans la catégorie reine du Festival de Cannes : la star du cinéma roumain, Cristian Mungiu, palme d’or en 2007. Notre spécialiste cinéma fait le tour des films de la région à ne pas manquer pour cette 75e édition.

