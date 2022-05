[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: la Russie intensifie ses attaques dans le Donbass

Au 86e jour de l'invasion russe en Ukraine, ce vendredi 20 mai, les forces russes accentuent la pression dans l'est de l'Ukraine, qu'elles ont transformé en « enfer », a affirmé vendredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

► Le Congrès américain débloque 40 milliards de dollars pour l'Ukraine. Le projet de loi, déjà validé par les élus de la Chambre la semaine dernière, n'a plus qu'à être ratifié par le président Biden.

► Les combats s'intensifient dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. Sievierodonetsk et Lyssytchansk, désormais encerclées par les forces russes, constituent la dernière poche de résistance ukrainienne dans la région de Louhansk.

► L'incertitude demeure sur le sort des combattants d'Azovstal à Marioupol. La Russie a annoncé jeudi que près de 800 militaires ukrainiens retranchés dans les entrailles du complexe sidérurgique, s'étaient rendus au cours des 24 heures précédentes, ce qui porte le total à 1 730 depuis lundi.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

04h20 : Dans le Donbass, « c'est l'enfer », affirme Volodymyr Zelensky

« Les forces armées ukrainiennes continuent de faire des progrès dans la libération de la région de Kharkiv. Mais les occupants tentent de renforcer davantage la pression dans le Donbass. C'est l'enfer, et ce n'est pas une exagération », a déclaré le président ukrainien dans sa vidéo quotidienne, jeudi soir. Le Donbass est « complètement détruit », a ajouté Volodymyr Zelensky, concluant : « C'est une tentative délibérée et criminelle de tuer autant d'Ukrainiens que possible, de détruire autant de maisons, d'installations sociales et d'entreprises que possible. »

Les bombardements russes ont fait 12 morts et 40 blessés jeudi à Sievierodonetsk, dans la région de Louhansk, selon le gouverneur local Serhyi Gaïdaï. Il a affirmé que la plupart des tirs avaient touché des immeubles d'habitation, et que le bilan pourrait s'alourdir. Une équipe de l'AFP sur place a constaté que cette cité industrielle était transformée depuis plusieurs jours en champ de bataille et écrasée sous les tirs d'artillerie. Sievierodonetsk et Lyssytchansk constituent la dernière poche de résistance ukrainienne dans la région de Louhansk. Les Russes encerclent ces deux localités, séparées par une rivière, et les bombardent sans relâche.

Par ailleurs, les soldats russes ont tué jeudi cinq civils dans la région de Donetsk, également dans le Donbass, selon le gouverneur Pavlo Kyrylenko.

