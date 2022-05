[EN DIRECT] L'artillerie russe pilonne les positions ukrainiennes dans le Donbass

Au 87e jour de l'invasion russe en Ukraine, ce samedi 21 mai, suivez en direct les dernières informations sur le conflit.

Publicité Lire la suite

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Les combats s'intensifient dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine, le ministre de la Défense russe affirmant que la conquête de la région de Louhansk était presque achevée. Dans cette région, Sievierodonetsk et Lyssytchansk, désormais encerclées par les forces russes, constituent la dernière poche de résistance ukrainienne.

► L'armée russe affirme avoir « entièrement libéré » l'usine sidérurgique Azovstal dans la ville stratégique de Marioupol, après la reddition des derniers soldats ukrainiens présents sur place.

► « Je suis sincèrement désolé », a déclaré vendredi Vadim Chichimarine, le militaire russe de 21 ans qui comparaît depuis mercredi devant un tribunal ukrainien pour avoir tué un civil. Jeudi, le parquet avait requis la prison à vie. Le verdict est attendu lundi.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU), cliquez ici pour rafraîchir

05h00 : Le gaz russe pour la Finlande a été coupé

L'approvisionnement en gaz naturel de la Finlande par la Russie a été interrompu ce samedi, a déclaré la compagnie énergétique publique finlandaise Gasum, après que le pays nordique a refusé de payer le fournisseur Gazprom en roubles. « Les livraisons de gaz naturel à la Finlande dans le cadre du contrat d'approvisionnement de Gasum ont été interrompues », a déclaré la compagnie dans un communiqué, ajoutant que le gaz serait dorénavant fourni par d'autres sources via le gazoduc Balticconnector, qui relie la Finlande à l'Estonie.

► À lire aussi : La Russie va suspendre ses livraisons d'électricité à la Finlande

04h30 : «Ce sont les Ukrainiens qui ont forcé Volodymyr Zelensky à devenir un héros»

Régis Genté et Stéphane Siohan, correspondants pour RFI en Géorgie et en Ukraine, ont publié le 19 mai une biographie intitulée Volodymyr Zelensky, dans la tête d’un héros (éditions Robert Laffont). Écoutez l’entretien en cliquant ici.

Volodymyr Zelensky, dans la tête d’un héros, de Regis Genté et Stéphane Siohan correspondants pour RFI en Géorgie et en Ukraine. © Éditions Robert Laffont

04h10 : Le porte-parole du Pentagone rejoint la Maison Blanche

Le visage le plus familier du Pentagone, son porte-parole John Kirby, va rejoindre le Conseil de sécurité nationale (NSC), au sein de la Maison Blanche, a annoncé vendredi soir la présidence américaine. Il y occupera la fonction de coordinateur des communications stratégiques. « John comprend bien les complexités liées aux politiques étrangères et de défense des États-Unis, et il représentera habilement le gouvernement sur les dossiers importants de sécurité nationale », a salué le président Joe Biden dans le communiqué de la Maison Blanche.

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, John Kirby a pris de l'ampleur au sein de l'administration Biden grâce à ses points presse quotidiens, retransmis en direct à la télévision. « Il n'y a tout simplement pas un seul autre communicant comme lui, nulle part », a loué pour sa part le ministre américain de la défense Lloyd Austin dans un communiqué distinct. En rejoignant le Conseil de sécurité nationale, cet ancien marin de carrière, promu jusqu'au rang de contre-amiral, va travailler au sein d'une cellule hautement stratégique pour les États-Unis. Au sein de la Maison Blanche, le NSC est le groupe qui assiste le président pour les affaires internationales.

04h00 : « Feu intense » sur le Donbass

Après avoir échoué à prendre Kiev et Kharkiv, la deuxième ville ukrainienne (nord-est), la Russie concentre ses efforts militaires dans l'Est et le Sud. Moscou cherche notamment à conquérir totalement le Donbass, partiellement contrôlé depuis 2014 par des séparatistes prorusses. « Les forces d'occupation russe mènent un feu intense sur toute la ligne de front », a déclaré le porte-parole du ministère ukrainien de la Défense Oleksandre Motouzianyk, ajoutant que la situation « montrait des signes d'aggravation ».

« L'ennemi ne cesse de mener des opérations offensives dans la zone opérationnelle orientale afin d'établir un contrôle total du territoire des régions de Donetsk et de Louhansk et de maintenir le corridor terrestre avec la Crimée temporairement occupée », a indiqué l'état-major des forces ukrainiennes sur Facebook samedi matin.

© RFI

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne