L’Italie propose un «groupe international de facilitation» à l'ONU pour un cessez-le-feu en Ukraine

L’Italie a proposé à l’ONU un plan de sortie de crise pour régler le conflit en Ukraine. Vendredi 20 mai, lors d'une conférence de presse des ministres du Conseil de l'Europe près de Turin, le chef de la diplomatie italienne a expliqué vouloir créer un groupe « de facilitation » impliquant l’Union européenne, l’ONU ou encore l’OSCE, avec pour objectif d’atteindre « pas à pas » un cessez-le-feu en Ukraine.

Avec notre correspondant à Rome, Éric Sénanque

Les diplomates italiens ont travaillé à un plan en quatre étapes, la première consiste en un cessez-le feu et une démilitarisation des zones de combats ; la deuxième, en l'établissement d’une neutralité de l’Ukraine et son intégration à l’Union européenne mais pas à l’Otan. Troisième étape, le règlement des différends concernant le Donbass et la Crimée, sous souveraineté ukrainienne mais avec une large autonomie. Enfin, la signature d’un accord multilatéral de paix et de sécurité pour l’Europe.

Parier sur le multilatéralisme

Le chef de la diplomatie italienne Luigi Di Maio a présenté son plan à Antonio Guterres mercredi 18 mai à New York. L’objectif de l’Italie, lui a-t-il expliqué, est de trouver « une solution juste et équitable, convenue entre les parties, fondée sur l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Ukraine ». Le secrétaire général de l’ONU se serait montré « très intéressé », en particulier sur la question du cessez-le-feu, rapporte la presse italienne.

Selon des sources du ministère des Affaires étrangères, la Turquie aurait donné son feu vert au plan Italien, se disant prête notamment à garantir des couloirs pour des exportations sécurisées de céréales des ports ukrainiens. Fidèle à sa tradition pacifiste, Rome souhaite par cette initiative se positionner au centre du jeu diplomatique en pariant sur le multilatéralisme plutôt que des initiatives isolées.

