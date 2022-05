Serbie: des alertes à la bombe touchent des écoles, des hôpitaux, et des vols vers la Russie

Depuis le 11 mars, la Serbie est visée par des vagues d'alertes à la bombe. La dernière a eu lieu hier où plusieurs dizaines d'établissements scolaires et d’hôpitaux ont été visés.

Avec notre correspondant à Belgrade, Laurent Rouy

Ce sont 134 écoles primaires de la ville de Novi Sad, toutes les écoles de Nis, respectivement deuxième et troisième villes du pays, mais aussi plusieurs centres hospitaliers qui ont été visés hier vendredi 20 mai par ces alertes à la bombe qui arrivent par e-mail, et proviennent apparemment d'une dizaine de pays différents dont l'Ukraine et la Russie.

À chaque fois, la police est obligée d'évacuer, de fouiller les lieux. Jusqu'à présent, aucune bombe n'a été découverte, mais les cours sont interrompus, les commerces proches subissent des pertes économiques, la circulation est arrêtée. Il y a cinq jours, Belgrade était visée par ces attaques, qui avaient bloqué les écoles.

Guerre hybride contre la Serbie

Tout a commencé en mars dans les avions d'Air Serbia, la seule compagnie européenne à encore voler à destination de Moscou. Les alertes étaient quotidiennes et les retards sur ces vols vers la Russie, tels que la compagnie avait dû en réduire la fréquence.

Le président Vucic et son ministre de l'Intérieur parlent de pressions et de guerre hybride contre la Serbie, l'un des rares pays européens à ne pas avoir sanctionné la Russie. Ils affirment aussi avoir demandé l'aide d’Europol.

