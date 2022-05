Victor Timus, un vétéran moldave entre deux guerres

Portrait libre

La présence de forces russes dans son village et la guerre en Ukraine rappelle à ce vétéran moldave du conflit transnistrien de 1992 que la guerre n’est jamais loin.

Il avait 28 ans lorsque la guerre de Transnistrie a éclaté dans son village. Devant une ceinture et une gourde éventrées par la mine qui a emporté l’un de ses voisins, le vétéran Victor Timus s’en souvient encore. « Tout a commencé ici, à Molovata Noua, c'est là que le premier poste russe a été désarmé par les militaires et les volontaires qui luttaient pour la Moldavie », raconte le bonhomme à la stature de colosse.

C’était en 1992, un an après la chute de l’URSS. En seulement cinq mois, des centaines de personnes, dont de nombreux civils, ont péri lors des affrontements entre les forces moldaves et les séparatistes transnistriens appuyés par l’armée russe. Le conflit s’est soldé par un cessez-le-feu et le maintien d’un État autoproclamé et reconnu par aucun autre, la Transnistrie.

Trente ans plus tard, la Moldavie n’a toujours aucun contrôle sur cette enclave pro-russe qui grignote une partie de son territoire. Et le regard lourd de Victor Timus témoigne encore des traces laissées par cette guerre fratricide. « Ça a été difficile, très difficile », insiste l’ancien soldat de 58 ans qui a fait son service militaire dans l’armée soviétique en Allemagne de l’Est de 1982 à 1984.

« La guerre de 92 ne s’est jamais vraiment arrêtée »

Avec les autres vétérans encore en vie, il fait solidement face à ce passé tourmenté. Depuis 2005, le président des vétérans de la région aide un ami à entretenir le musée dans le village où il est né, s’est battu et a vécu toute sa vie. « C'est notre histoire, il faut préserver la mémoire de ceux qui sont morts », explique-t-il entre les murs de ce qui était, à l’époque soviétique, l’école primaire où il apprenait à lire.

Les deux hommes ont utilisé tout l’espace possible pour exposer les mémoires de Molovata Noua dans cette petite bâtisse, où les vestiges de la guerre côtoient l’artisanat moldave local. Sur les murs, des dizaines de photos retracent les générations successives, faisant presque perdre la notion du temps.

Mais Victor Timus, d'un calme presque déstabilisant, se charge de ramener la réalité dans la discussion. « Je pense que la guerre de 92 ne s’est jamais vraiment arrêtée », lâche-t-il, en référence aux forces russes qui tiennent un point de contrôle à quelques dizaines de mètres du musée.

« Au début, c’était une mission temporaire mise en place à l’issue des accords de cessez-le feu, précise-t-il. Mais ils sont toujours là, cela fait trente ans ». Coincé entre l’enclave pro-russe et le Dniestr, Molovata Noua est l’un des seuls villages de la rive gauche qui est resté sous contrôle moldave. « Nous sommes isolés », explique ce père de famille téméraire qui a pris les armes pour défendre la terre où il a bâtit toute sa vie. Pour y accéder depuis la zone contrôlée par le gouvernement, il faut prendre un ferry qui traverse le fleuve. Et, à l’entrée du village, passer devant ces fameux représentants de « la mission de pacification », mitraillettes en bandoulière et écusson aux couleurs de la Russie.

« On aimerait qu’ils partent, mais on ne peut pas faire grand-chose », peste le vétéran. Difficile, en effet, de se trouver chaque jour nez-à-nez avec ceux contre qui il s’est battu. « Nous avons lutté contre les séparatistes et les Russes, on leur a tiré dessus », rappelle-t-il. La cohabitation n’est pas toujours évidente et, parfois, des frictions apparaissent. « Ils peuvent fermer la barrière et ne plus laisser passer les voitures de l’autre côté sans explication », avance Victor Timus. Une manière de marquer leur territoire, croît-il. Mais c’est rare, ajoute le gaillard : « Il vaut mieux s’éloigner d’eux ».

« C’est comme si nous étions déjà dans leur monde »

Indocile, cela fait trente ans qu'au quotidien Victor s'oppose aux forces étrangères de son village. Régulièrement, il n’hésite pas à protester publiquement avec certains frères d’armes contre leur présence. Une ténacité qui lui a récemment valu l'interdiction d’entrée en Transnistrie pendant trois ans. Bloqué par les Transnistriens qui contrôlent le pont et les contraintes du ferry, il a dû renoncer à son atelier de joaillerie, situé à Criuleni, un village plus au sud. C’est son fils de 15 ans qui tient désormais la boutique.

Avec l’adolescent, aucun tabou à propos de la guerre. « Je lui raconte ce qui s’est passé en 92, l’histoire vraie. On parle beaucoup tous les deux », confie-t-il. Notamment de l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, qui n’a pas laissé cet ancien volontaire de marbre. Lorsqu’il évoque le conflit, l’émotion l’envahit. Les combats qui sévissent à quelques kilomètres le replongent dans de mauvais souvenirs. « Nous, les vétérans, sommes dans une situation particulièrement compliquée », insiste-t-il en montrant les photos de plusieurs proches tombés en 1992. Depuis qu’un général russe a affirmé que Moscou envisageait de mettre la main sur tout le sud de l’Ukraine afin d’avoir un accès direct à la Transnistrie, la Moldavie redoute d’être la prochaine cible de Moscou.

Avec la poignée d’anciens combattants du village, il craint d’être plus exposé en cas d’extension du conflit sur le sol moldave. Certes inquiet, Victor Timus, tout comme les habitants de Molovata Noua, ne cède pas à la panique mais reste réaliste: « De toute façon, nous sommes en quelque sorte occupés depuis trois décennies, c’est comme si nous étions déjà dans leur monde ».

Comme beaucoup de Moldaves, il espère que l’armée ukrainienne tiendra face à celle de Vladimir Poutine. Le seul espoir, selon lui, pour « continuer d’exister ». Sa plus grande crainte : « Si l’Ukraine tombe, ce sera le retour de l'Union soviétique ».

