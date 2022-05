À quelques kilomètres de Severodonetsk, les forces séparatistes pro-russes affichent leur optimisme

Roubinjeh coupée du monde



Des plaines vert printemps, parfois des paysans qui les cultivent, souvent des étendues vides où se nichent canons et missiles anti-missiles. Quand on s’avance vers Severodonetsk en venant de l’est, tout n’est pas détruit mais l’empreinte des forces russes et pro-russes est partout. En réponse au « slava ukraina », le cri de ralliement des forces d’en face, tagué sur un mur un « slava lnr », du nom de cette autre république du Donbass à la tête des combats.

À l’entrée de Roubinjeh, uniquement des camions militaires ou des véhicules marqués du Z de « l’opération spéciale ». Les rares anciens salariés ou retraités des usines de papeterie ou de chimie dehors circulent à pied ou à vélo. Quand les cartons de l’aide humanitaire d’une ONG russe arrivent, on se précipite des caves ou des appartements. Premier sorti, premier servi, et plus rien pour ceux qui arrivent trop tard. Ici on a souvent faim et on est toujours coupé du monde.

« On ne sait rien, la radio ne fonctionne pas, il n'y a pas de télévision, pas de connexion internet, dit une femme. Nous ne savons rien de ce qu’il s’est passé à Marioupol, à Lysychansk. Nous ne savons rien. » « Parfois les soldats peuvent lâcher quelques mots ici et là, et c'est notre seule source d'information », rétorque un homme. « Je pense que c'est partout pareil dans toutes les villes, poursuit la femme. Il ne se passe rien de bon. Ils ont pris Roubinjeh et maintenant ils se dirigent vers Severodonetsk. Ils veulent que les républiques du Donbass fassent partie de la Russie. Je pense qu'on ne peut rien attendre de bon. »



L’homme fait signe à son épouse de se taire. Autour de ce couple de retraités, on presse le pas, souvent le regard fuyant, et quand on demande où sont passés les autres habitants, une petite moitié, concède-t-on ici, n’est plus dans la ville. Silence épais …