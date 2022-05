Guerre en Ukraine: l'UE décide de maintenir la suspension de la discipline budgétaire en 2023

Les règles de discipline budgétaire de l'Union européenne resteront suspendues en 2023. Bruxelles a pris une telle décision en raison du choc économique provoqué par la guerre en Ukraine.

Publicité Lire la suite

Le pacte de stabilité de l'UE, qui limite les déficits publics à 3% et la dette à 60% du PIB, sera encore suspendu l'an prochain.

Bruxelles prend une telle décision afin de donner plus de marges de manœuvre budgétaires aux États membres confrontés à un net ralentissement de leur économie et à une hausse des prix, en raison du conflit en Ukraine.

La Commission européenne veut surtout permettre des investissements massifs pour éliminer le plus vite possible la dépendance du continent au pétrole, au gaz et au charbon russes. Un tel objectif ne pourra pas être atteint par les pays membres si Bruxelles impose des limites trop strictes de dépenses budgétaires.

La suspension de la discipline budgétaire a été mise en place début 2020, après le déclenchement de la pandémie du Covid-19. Elle a permis aux 27 pays membres de faire des dépenses exceptionnelles pour soutenir les entreprises et les ménages.

Une politique qui a permis de surmonter la crise économique, mais qui a laissé des traces. La dette publique des pays européens, surtout ceux du Sud, a fortement augmenté.

►Écouter aussi : La Commission européenne prise entre urgence énergétique et urgence climatique

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne