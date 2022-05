[EN DIRECT] 3 mois de guerre en Ukraine, la région de Louhansk sous le feu

• Le 24 février, le président Vladimir Poutine annonce une « opération militaire » pour défendre les « républiques » séparatistes du Donbass dans l'est ukrainien, dont il vient de reconnaître l'indépendance.

• Le 26, l'armée russe reçoit l'ordre d'élargir son offensive.

• L'Union européenne annonce l'achat et la livraison d'armes à l'Ukraine, une première. Les Occidentaux infligent à la Russie des sanctions économiques de plus en plus sévères.

• Le 28, Moscou et Kiev entament des pourparlers. Vladimir Poutine exige la reconnaissance de la Crimée comme territoire russe, un « statut neutre » pour l'Ukraine et sa « dénazification ». Moscou veut depuis plusieurs mois la garantie que Kiev n'entrera jamais dans l'Otan.

• Le 2 mars, des troupes russes parviennent à Kharkiv (nord), deuxième ville du pays. Au sud, Kherson, proche de la Crimée, tombe aux mains des Russes.

• Le 8, le président américain Joe Biden décrète un embargo sur le gaz et le pétrole russe.

• Le 10, les dirigeants des 27 excluent une adhésion rapide de l'Ukraine à l'UE, réclamée par le président Volodymyr Zelensky, tout en ouvrant la porte à des liens plus étroits.

• Le 24, l'Otan décide d'équiper l'Ukraine contre la menace chimique et nucléaire et renforce ses défenses sur son flanc oriental.

• Le 2 avril, l'Ukraine annonce avoir repris le contrôle de la région de Kiev après le retrait des forces russes qui convergent vers l'Est et le Sud.

• Dans plusieurs localités près de Kiev, dont Boutcha, la découverte de dizaines de cadavres provoque de vives réactions internationales.

• Le 21, Vladimir Poutine revendique la prise de contrôle de Marioupol mais quelque 2 000 militaires ukrainiens, retranchés dans l'usine Azovstal avec un millier de civils, résistent toujours.

• Le 3 mai, forces russes et pro-russes lancent un « puissant assaut » contre l'aciérie Azovstal.

• Le 18, Suède et Finlande soumettent leurs demandes d'adhésion à l'Otan.

• Le 19, le Congrès américain débloque 40 milliards de dollars pour soutenir l'effort de guerre ukrainien. Le lendemain, le G7 promet 19,8 milliards de dollars pour aider Kiev.

• Le 20, Moscou annonce contrôler Azovstal. Selon Kiev, Marioupol est à 90% détruite et au moins 20 000 personnes y ont péri.

• À l'Est, les villes de Severodonetsk et Lyssytchansk constituent la dernière poche de résistance ukrainienne dans la région de Louhansk.

• Le 23, un soldat russe est condamné à Kiev à la prison à vie lors du premier procès pour crimes de guerre depuis le début de l'invasion.