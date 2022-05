Espagne: la grâce accordée aux leaders catalans remise en question?

Presque un an après la grâce accordée aux neuf dirigeants indépendantistes catalans, la justice espagnole vient finalement d'accepter un recours contre leur libération, a-t-on appris ce mardi 24 mai 2022. La décision fait polémique en Catalogne.

Avec notre correspondant à Barcelone, Élise Gazengel

Les recours émis contre la grâce accordée aux neuf leaders indépendantistes catalans avaient été rejetés en janvier dernier par la Cour suprême espagnole.

Mais depuis, deux juges sont partis et ont été remplacés, ce qui a fait basculer la majorité du tribunal. Conséquence : ce mardi, la Cour suprême s'est contredite et a finalement accepté les recours présentés par les partis de droite et d'extrême-droite espagnols.

🔴🇪🇸 La grâce des leaders catalans remise en question ?

Ces grâces avaient été accordées par le président du gouvernement socialiste, Pedro Sánchez, le 22 juin dernier, dans l'optique d'apaiser les tensions. Mais la loi stipule que cette mesure doit être argumentée, et c'est sur la légitimité des motifs de libération que la Cour devra statuer prochainement.

La porte-parole du gouvernement a réagi, ce mardi, en affirmant que ces grâces étaient non seulement légales, mais utiles.

De son côté, Oriol Junqueras, ex-vice-président catalan, a assuré qu'il ne céderait pas « aux menaces de retour en prison » et qu'il continuerait de lutter pour l'indépendance de la région. Si sa remise en liberté est annulée, il pourrait encore passer dix ans derrière les barreaux.

►En bref : La justice de l'UE rétablit l'immunité de l'eurodéputé catalan Carles Puigdemont

