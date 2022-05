Grèce: 600 migrants refoulés en une journée, un record depuis 2020

Un bateau de migrants accoste sur l'île de Lesbos, le 11 octobre 2015. REUTERS/Fotis Plegas G

Texte par : Joël Bronner Suivre 2 mn

En quelques heures ce lundi, quelque 600 migrants, répartis sur cinq voiliers et quatre canots, ont été empêchés de traverser la mer Égée et donc d'entrer en Grèce depuis la Turquie voisine. Selon les garde-côtes grecs qui sont à l’origine de l’information, il s’agirait de la plus importante tentative d'entrée dans le pays européen cette année.