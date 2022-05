Ukraine: trois mois de conflit et des milliers de morts des deux côtés

Le 8 avril dernier, au moins 50 personnes sont mortes dans l'attaque de la gare de Kramatorsk. le 8 avril 2022 © Andriy Andriyenko/AP

2 mn

Ce mardi 24 mai marque les trois mois depuis le début de la guerre en Ukraine, « l’opération spéciale » souhaitée par la Russie et qui n’aurait dû durer que quelques jours, Moscou pensant que Kiev serait vite prise par ses troupes. Mais la guerre semble partie pour durer, comme le souligne de plus en plus d’experts. Une guerre très violente sur le terrain et une guerre d’images et d’informations. Si à l’heure actuelle ni Kiev, ni Moscou n’ont communiqué de chiffres précis sur les pertes au sein de leurs armées, les estimations qui circulent font état de pertes colossales du côté russe.