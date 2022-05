[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: l'armée russe entend «tout détruire dans le Donbass», affirme Zelensky

Au 91e jour de l'invasion russe en Ukraine, ce mercredi 25 mai, suivez en direct les dernières informations sur le conflit qui est entré hier dans son quatrième mois.

Publicité Lire la suite

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► La guerre en Ukraine est entrée mardi 24 mai dans son quatrième mois.

► La situation sur le terrain dans la région de Louhansk, dans l'est de l'Ukraine, où l'armée russe a réalisé des progrès ces derniers jours, « empire d'heure en heure », a déclaré mardi le gouverneur régional Serguiï Gaïdaï. Les troupes russes concentrent en effet leur offensive sur la dernière poche de résistance dans le Donbass.

► Le milliardaire américain George Soros s'est voulu alarmiste en marge de la réunion du Forum économique mondial. « L'invasion (de l'Ukraine par la Russie) a peut-être été le début de la Troisième guerre mondiale et notre civilisation peut ne pas y survivre », a-t-il déclaré dans un discours.

► Les forces ukrainiennes pilonnent désormais les positions russes avec des systèmes d'artillerie occidentaux tout nouvellement acheminés, a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'armée ukrainienne.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU), cliquez ici pour rafraîchir

05h00 : Le blocus d’Odessa alarme les agriculteurs

La guerre en Ukraine et le blocus du port d’Odessa, dans le Sud du pays, étaient au menu des discussions hier entre le secrétaire d’État américain Antony Blinken et son homologue ukrainien Dmytro Kuleba. Les deux hommes ont notamment évoqué les moyens de faire sortir les céréales ukrainiennes du pays alors que le blocus entraîne des pénuries dans le monde et une flambée des prix. Le port d’Odessa, le premier d’Ukraine, est une infrastructure clé du pays notamment pour l’import-export.

Dans la ferme Petrodolinska, 700 vaches sont dans des enclos attendant la traite du lait. Mais l’exploitation, comme toutes celles de la région, est en difficulté, rapportent nos envoyés spéciaux Sébastien Nemeth et Jad El Khoury. Le blocus du port d’Odessa empêche l’arrivée de certaines marchandises importantes.

« Avec la guerre et le blocus certains produits n’arrivent pas, comme la nourriture pour animaux, raconte Léonid Gritchitchev, responsable technique. On ne peut pas affamer nos bêtes, sinon elles mourront. Nous avions pressenti le blocus donc nous avons stocké à l’avance de la nourriture dans nos différents entrepôts. Ça permet aussi d’éparpiller nos réserves comme ça si un hangar est bombardé, il nous reste les autres. »

Dans la ferme Petrodolinska, 700 vaches sont dans des enclos attendant la traite du lait. Mais l’exploitation, comme toutes celles de la région, est en difficulté © RFI/Jad El Khoury

D’ailleurs dès le premier jour du conflit, un des sites de stockage du foin a été touché par un obus. Il n’en reste plus qu’un tas de cendre. Le blocus pénalise l’économie locale mais également mondiale avec des milliers de tonnes de denrées bloquées en Ukraine, entraînant pénurie et inflation dans de nombreux pays. Mais des alternatives ont pu être trouvées.

« On réussit désormais à exporter une partie de la production par le train, la route et les petits ports fluviaux, note Alla Stoyanova, cheffe du département agriculture de l’administration militaire d’Odessa. Nous avons fait sortir du pays 200 000 tonnes de céréales en mars, 1 million en avril, et nous visons 1,5 million ce mois-ci. Mais ce n’est pas assez. Nous avons 20 millions de tonnes sur les bras et dans trois semaines ce sera la récolte. On va se retrouver avec 80 millions en plus. Si on n’exporte pas, on risque une catastrophe mondiale. »

Le commandement Sud de l’armée ukrainienne promet qu’une contre-attaque, comme celle lancée dans le Nord à Kharkiv, est en préparation. En attendant, les agriculteurs doivent vivre au rythme de la guerre.

A la ferme Petrodolinska, les employés ont du mal à trouver de la nourriture pour les vaches. © RFI/Jad El Khoury

04h20 : Violents combats dans les environs des localités de Popasna et de Bakhmut

Le ministère ukrainien de la Défense a aussi évoqué d'intenses combats dans les environs des localités de Popasna et de Bakhmut, dont la chute donnerait aux Russes le contrôle d'un carrefour important pour l'effort de guerre ukrainien.

Une femme âgée se tient à l'intérieur de sa maison fortement endommagée après avoir été touchée par un missile dans la ville de Bakhmut, dans la région de Donbass, dans l'est de l'Ukraine, le 22 mai 2022. AFP - ARIS MESSINIS

04h00 : L'armée russe entend « tout détruire dans le Donbass », affirme Zelensky

L'armée russe tente coûte que coûte de resserrer son étau sur la région de Louhansk, dans le Donbass, où elle a intensifié son offensive dans l'objectif de « tout détruire », selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. « Dans la région de Louhansk, les Russes avancent dans toutes les directions à la fois », a affirmé mercredi le gouverneur régional Serguiï Gaïdaï, sur Telegram. « La situation dans le Donbass est extrêmement difficile », a reconnu de son côté mardi soir le président Zelensky. « Toutes les forces que l'armée russe a encore ont été jetées là pour l'offensive » car ils « veulent tout détruire », a-t-il affirmé.

Moscou a décidé d'intensifier son offensive dans le Donbass, formé des régions de Louhansk et de Donetsk, que les Ukrainiens peinent à défendre, après avoir éloigné les forces russes des deux plus grandes villes du pays, Kiev et Kharkiv (nord-est). C'est notamment pour défendre le Donbass, partiellement contrôlé depuis 2014 par des séparatistes pro-russes, d'un prétendu « génocide », que le président russe Vladimir Poutine a déclenché le 24 février l'invasion de l'Ukraine. « Nous continuerons l'opération militaire spéciale jusqu'à la réalisation de tous les objectifs », a insisté mardi le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou. Il a également souligné que Moscou s'apprête à mener une longue offensive en Ukraine.

Le gouverneur régional du Donbass a fait état de « bombardements de plus en plus intenses » et affirmé que « l'armée russe a pour objectif de détruire complètement Severodonetsk », ville stratégique au nord-ouest de Louhansk. « Nous sommes un avant-poste qui retient l'assaut et qui le fera. Malgré la supériorité de l'armée ennemie, nous gagnerons, car nous nous battons pour notre terre », a lancé Serguiï Gaïdaï, comparant la situation dans la région de Louhansk à celle de province de Marioupol.

© RFI

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne