[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: les forces russes aux portes de la ville de Sievierodonetsk

Au 92e jour de l'invasion russe en Ukraine, jeudi 26 mai, l'armée russe cherche coûte que coûte à s'emparer de la ville de Sievierodonetsk, dans l'est de l'Ukraine où Kiev, qui constituerait une conquête majeure pour Moscou.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kouleba accuse l'Otan de ne « strictement rien faire » contre l'invasion de son pays lancée par la Russie, et préfère saluer les « décisions révolutionnaires » de l'Union européenne.

► La Commission européenne a présenté mercredi des propositions législatives pour faciliter une confiscation des avoirs d'oligarques russes sur liste noire et harmoniser la répression dans l'UE de la violation des sanctions décidées en réponse à la guerre en Ukraine.

► La situation sur le terrain dans la région de Louhansk, dans l'est de l'Ukraine, où l'armée russe a réalisé des progrès ces derniers jours, « empire d'heure en heure », a déclaré mardi le gouverneur régional Serguiï Gaïdaï. Les troupes russes concentrent en effet leur offensive sur la dernière poche de résistance dans le Donbass.

► Les forces ukrainiennes pilonnent désormais les positions russes avec des systèmes d'artillerie occidentaux tout nouvellement acheminés, a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'armée ukrainienne.

04h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct

