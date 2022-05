À la Une: en Roumanie, l'accès à l'avortement se réduit comme peau de chagrin

Une revue de presse présentée en partenariat avec Le Courrier des Balkans.

Publicité Lire la suite

En Roumanie, le droit à l'avortement est de plus en plus menacé, non dans la loi, mais dans les faits : de plus en plus d'hôpitaux se ferment aux IVG, empêchant de nombreuses femmes d'accéder à ce droit fondamental. En cause : la passivité volontaire des autorités, l'emprise de l'Église orthodoxe sur la classe politique, le lobbying efficace des ONG pro-vie, un corps médical fuyant ses responsabilités et un système de santé bloquant les rares personnes qui souhaitent améliorer la condition des femmes. Résultat : « L’État roumain nous oblige à devenir mère sans notre consentement ». Enquête.

Avec les ports ukrainiens bloqués par l’armée russe, Constanța, la grande ville roumaine sur la côte de la mer Noire, se retrouve en première ligne pour exporter les millions de tonnes de céréales d’Ukraine et prévenir une crise alimentaire mondiale. Or, le grand port roumain ne semble pas à la hauteur du défi et montre déjà ses limites. Car Constanța n’est plus ce qu’elle était et souffre aujourd’hui de 30 ans d’une transition post-communiste destructrice. Récit d’un délitement.

Acharnement judiciaire contre les exilés en Grèce

Près de 2 000 exilés sont sous les verrous en Grèce, accusés de « trafic d’êtres humains » et certains écopent de très lourdes peines. Mais mercredi, le tribunal de Samos a acquitté un réfugié afghan, poursuivi pour avoir mis en danger la vie de son fils, mort dans un naufrage en novembre 2020. Malgré les alertes, les garde-côtes avaient mis des heures pour intervenir.

En Moldavie, tous les réfugiés d’Ukraine ne sont pas accueillis avec la même hospitalité : les membres de la communauté rom d'Ukraine doivent faire face au racisme et à la ségrégation. Le rapport accablant de Human Rights Watch.

Depuis bientôt un an, plus de 1 300 Afghans exfiltrés de leur pays suite à la prise de pouvoir par les talibans ont trouvé refuge au Kosovo en vertu d’un accord avec les États-Unis. Or, cette protection temporaire arrive bientôt à terme et la plupart des demandes d’asile pour les États-Unis ont été rejetées. Que vont-ils devenir ?

La guerre en Ukraine a poussé des millions de personnes à l’exil. Des Ukrainiens, mais aussi des Russes et des Biélorusses qui fuient le régime de Vladimir Poutine et qui ont trouvé refuge en Serbie, où une communauté s’organise. Que pensent-ils de la situation ? Comment vivent-ils l’exil et leur départ parfois sans retour ? Éva est russe et vit en Serbie depuis plusieurs années. Quand elle a appris l’invasion en Ukraine, elle a senti une partie d’elle-même s’effondrer, puis elle s’est tournée vers l’action. Son récit est le premier volet d'une série de témoignages inédits.

La fin d'un schisme orthodoxe

L’Église orthodoxe serbe a reconnu la pleine autocéphalie à l’Église macédonienne. La décision, qui met fin à 55 ans de schisme, a été annoncée mardi à Skopje par le patriarche serbe Porfirije à l’issue d’une liturgie de réconciliation, prenant de court le monde orthodoxe tout entier. Mais la Grèce s’inquiète, refusant que l’archevêché d’Ohrid prenne le nom d’Église macédonienne.

Pour la Croatie, l’objectif est de se conformer aux directives européennes pour parvenir à 40% de renouvelable dans son mix énergétique d’ici 2030, et ce, quitte à se tourner vers la Chine. En Serbie et en Bosnie-Herzégovine voisines, très dépendantes du charbon, la transition verte peine à débuter. État des lieux.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne