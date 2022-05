[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky accuse la Russie de génocide dans le Donbass

Au 93e jour de l'invasion russe en Ukraine, vendredi 27 mai, le président ukrainien accuse Moscou de vouloir « réduire en cendre » la ville de Sievierodonesk, sous un déluge de bombes.

Les points essentiels :

► Lors du Forum économique de Davos mercredi, le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kouleba a accusé l'Otan de ne « strictement rien faire » contre l'invasion de son pays lancée par la Russie, et préféré saluer les « décisions révolutionnaires » de l'Union européenne. Il a également demandé plus d'armes lourdes.

► Les combats dans l'est de l'Ukraine ont atteint une « intensité maximale », a déclaré jeudi la vice-ministre ukrainienne de la Défense Ganna Malyar. La ville industrielle de Sievierodonetsk, à l'ouest de la région de Louhansk, est quasi assiégée par l’armée russe.

► La Russie a annoncé qu'elle allait permettre aux habitants des régions de Zaporijjia et de Kherson de demander un passeport russe via « une procédure simplifiée ». L'Ukraine a aussitôt dénoncé une mesure démontrant la volonté de Moscou de mener une annexion pure et simple de ces territoires.

04h20 : Volodymyr Zelensky accuse la Russe de « génocide » dans le Donbass

« L'actuelle offensive des occupants dans le Donbass pourrait rendre la région inhabitée », a affirmé le président ukrainien lors de son adresse télévisée dans la nuit de jeudi à vendredi, accusant les envahisseurs de chercher à « réduire en cendres » Sievierodonetsk et d'autres villes de la région. Les forces russes pratiquent la « déportation » et « les tueries de masse de civils » dans le Donbass, a-t-il poursuivi, dénonçant « une politique évidente de génocide menée par la Russie ».

Les accusations de Volodymyr Zelensky font écho à celles de Moscou, qui a justifié son invasion par un prétendu « génocide » pratiqué par les Ukrainiens contre la population russophone dans le Donbass. En avril, le Parlement ukrainien avait déjà adopté une résolution qualifiant de « génocide » les agissements de l'armée russe, et avait exhorté tous les pays étrangers et organisations internationales à faire de même. Le président américain Joe Biden a lui-même employé cette expression, tandis que son homologue français Emmanuel Macron s'y refuse.

