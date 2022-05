Espagne: les discothèques catalanes misent sur la prévention des agressions sexuelles

À Barcelone et sur la Costa Brava, une vingtaine de discothèques ont décidé de prendre de nouvelles mesures de prévention contre les agressions sexuelles et notamment contre les drogues glissées dans les boissons.

Avec notre correspondante à Barcelone,

La première de ces mesures de prévention, ce sont notamment des « couvercles de verres » qui vont être distribués. Dès le mois de juin, 25 boîtes de nuits catalanes proposeront gratuitement à leurs clientes ces couvercles à usage unique qui ne laissent passer qu'une paille pour boire et qui permettront donc d'empêcher les potentiels agresseurs d'y glisser de la drogue. Ce couvercle sera positionné sur le verre une fois la boisson servie par le barman.

Et cette mesure répond à une vraie inquiétude. Les agressions sexuelles par « soumission chimique » - c'est leur qualification juridique - ont augmenté de 8% en Espagne. Selon les chiffres du ministère de la Justice, un tiers des agressions sexuelles de ces 5 dernières années se sont produites par l'administration de drogues à l'insu des victimes. Ce chiffre alarmant ne serait que « la pointe de l'iceberg », selon la garde des Sceaux.

Une « culpabilisation de la femme » ?

Pourtant, cette mesure n'a pas été bien accueillie par certains collectifs féministes. À l'annonce de cette mesure, plusieurs associations féministes se sont positionnées contre ce qu'elles qualifient de « culpabilisation de la femme ». Pour elles, distribuer ces couvercles revient à responsabiliser la victime : c'est elle, encore une fois, qui doit veiller à ne pas se faire droguer et agresser.

Ces collectifs rappellent aussi que les couvercles ne règleront pas ce fléau des soumissions chimiques puisqu'il n'est pas cantonné aux boîtes de nuit et se produisent aussi dans l'espace privé. En outre, elles préfèreraient que les moyens soient plutôt donnés pour surveiller et arrêter les potentiels agresseurs.

Ces boîtes de nuit ont annoncé d'autres mesures, notamment la formation du personnel au vestiaire et à la sortie des établissements qui sont les derniers à voir les clients. Ces employés devront s'assurer que les femmes visiblement sous substance connaissent et acceptent la personne qui les raccompagne, qu'elles sont en mesure de rentrer chez elles seules et de leur proposer des alternatives. Une mesure, cette fois, jugée utile et saluée par tous.

