Royaume-Uni: le gouvernement annonce une aide face à l’inflation, les ménages restent inquiets

Au Royaume-Uni, l’inflation a atteint un record de 9%, du jamais vu depuis 40 ans. Malgré les promesses d’aides dévoilées ce jeudi par le gouvernement, l’inquiétude est vive, surtout pour les foyers les plus modestes.

Avec notre correspondante à Londres, Sidonie Gaucher

« Ce qui rend les choses difficiles pour moi et je pense, pour les autres, c’est l’incertitude et l’instabilité. » Pour cette retraitée du sud de Londres, les annonces du gouvernement ne suffisent pas à apaiser ses inquiétudes face au coût de la vie. « Et l’inquiétude permanente dans laquelle on vit… Les prix ne font qu’augmenter, et augmenter. On a l’impression que quelque chose est hors de contrôle. On ne peut pas vraiment compter sur le gouvernement, donc cela nous laisse avec un sentiment de chaos, on ne sait pas ce qui se passe. C’est vraiment très difficile. »

L’aide de l’État apporte « de quoi remettre la barque à flot, mais [est] insuffisante pour rétablir l’équilibre des familles nombreuses et des plus démunis », a déclaré le directeur d’une association d’aide à l’enfance.

Selon la Banque d'Angleterre, l'inflation devrait atteindre deux chiffres avant la fin de l’année.

