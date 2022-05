[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: Kiev promet de «tout faire» pour défendre le Donbass

Au 94e jour de l'invasion russe en Ukraine, samedi 28 mai, l'armée russe a intensifié son offensive dans le Donbass, poussant les forces ukrainiennes à envisager un retrait stratégique sur certaines lignes de front dans cette région de l'est du pays afin d'éviter un encerclement.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Les séparatistes prorusses ont affirmé vendredi avoir pris la localité de Lyman, carrefour important du Donbass, déjà contrôlé partiellement par les séparatistes depuis 2014. Ce succès leur ouvrirait la route vers les centres régionaux de Sloviansk, puis Kramatorsk, tout en leur permettant de s'approcher d'un un encerclement total de l'agglomération formée par les villes de Sievierodonetsk et Lyssytchansk.

► La branche moscovite de l'Église orthodoxe ukrainienne a décidé de couper les ponts avec les autorités spirituelles russes, qui soutiennent le président russe Vladimir Poutine. Une décision historique.

► Un premier rapport indépendant alerte d’un « risque sérieux et imminent » de génocide en Ukraine. Signé par plus de trente universitaires et experts de premier plan, ce rapport accuse la Russie de violer plusieurs articles de la Convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide, appuyant ces accusations sur plusieurs exemples de meurtres de civils de masse, de déplacements forcés et de déshumanisation du peuple ukrainien.

► Plus de 4 000 civils ont été tués en Ukraine depuis le début de l'invasion russe du 24 février affirme l'ONU, qui averti que le bilan est très probablement beaucoup plus lourd.

04h40 : « En Ukraine, nous assistons à des actes génocidaires létaux et non létaux »

« Il y a un risque sérieux et imminent de génocide en Ukraine », affirme un rapport mené par plus de trente éminents juristes et experts internationaux. C'est le premier rapport indépendant sur la question. Il révèle également que Moscou est déjà en violation de la convention sur le génocide. Emily Prey du New Lines Institute for Strategy and Policy, l’une des autrices de ce rapport, s’est entretenu avec RFI.

Des gendarmes français chargés d'enquêter sur des crimes de guerre imputés aux forces russes se tiennent à côté d'une fosse commune à Boutcha, en Ukraine, le 12 avril 2022. AP - Wladyslaw Musiienko

04h20 : Volodymyr Zelensky reconnaît une « situation très difficile » dans le Donbass

Dans son allocution vidéo quotidienne, le président ukrainien a concédé vendredi soir que la « situation dans le Donbass est très, très difficile ». « Nous protégeons notre terre et faisons tout pour renforcer » la défense de cette région, a-t-il assuré.

La défense territoriale de l'autoproclamée « république » séparatiste pro-russe de Donetsk a indiqué sur Telegram avoir « pris le contrôle complet » de la localité-clé de Lyman, avec « l'appui » de l'armée russe. Ni l'armée russe, ni celle ukrainienne n'ont immédiatement commenté cette information, que l'AFP n'a pu vérifier de source indépendante.

Mais le président Zelensky a rétorqué : « Si les occupants pensent que Lyman et Sievierodonetsk seront les leurs, ils se trompent. Le Donbass sera ukrainien. Et même si les Russes apportent la destruction et la souffrance partout là-bas, nous reconstruirons chaque maison et chaque communauté. Il n’y a et il n’y aura pas pour nous d’alternative au fait de voir le drapeau ukrainien flotter là-bas. »

