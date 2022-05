Les orangistes célèbrent les 100 ans de l'Irlande du Nord à Belfast

Reportage

Les protestants de l’Ordre d'Orange ont célébré ce samedi à Belfast les 100 ans de la création de l’Irlande du Nord, province rattachée au Royaume-Uni au grand dam des catholiques. La célébration, initialement prévue en 2021, a été reportée à cause du Covid-19 et tombe cette année dans un contexte politique difficile.

Avec notre correspondante à Dublin, Laura Taouchanov

Pour certains unionistes, cette parade est l’occasion de montrer qu’ils sont toujours là et que leur défaite historique aux élections ne signifie pas leur mort. Les dernières élections législatives au début du mois de mai ont en effet été marquées par une victoire du Sinn Féin, un parti républicain. Une première depuis la création du pays.

Irene marche, fière, sous un parapluie aux couleurs du drapeau britannique pour se protéger du soleil. « Tout le monde disait qu’on ne survivrait pas financièrement mais on est là 100 ans après ! Les protestants sont là aussi, même si les catholiques et l’IRA ont tenté de nous détruire », raconte-t-elle.

« On est né avec l’Union Jack et on mourra avec »

Les différents musiciens et marcheurs sont partis de l'Assemblée de Stormont, où le DUP unioniste refuse pour l'instant de coopérer avec le Sinn Féin républicain pour former un exécutif. Mais cette crise politique majeure n'a pas empêché les nord-irlandais protestants de célébrer les 100 ans du pays au sein du Royaume-Uni.

Et il suffisait de voir le nombre de drapeaux et accessoires aux couleurs de l’Union Jack pour confirmer leur désir d'y rester. « On est une communauté forte même si les républicains essaient de nous détruire. Ils veulent une Irlande unie mais ça n’arrivera pas. On est né avec l’Union Jack et on mourra avec », témoigne Roy.

Pour les catholiques en revanche, les cornemuses ne sortiront que lorsque l’Irlande sera réunifiée. Une perspective de plus en plus concrète depuis la victoire du Sinn Fein républicain. Mais ces divisions commencent à lasser une partie de la jeune génération protestante. Dans son uniforme de musicien loyaliste, Jake est attaché à sa culture mais a du mal à trouver sa place : « Notre marche peut être vue comme une provocation mais on n’est pas là pour nuire aux catholiques. L’offre politique en Irlande du Nord ne correspond plus à la politique d’aujourd’hui. »

Dans son discours adressé à la foule, le révérend Gibson, secrétaire de l’Ordre d'Orange, a prévenu : « Si l’avenir que vous nous proposez n’est pas sous le drapeau britannique alors ne nous comptez pas dedans. Nous sommes britanniques et nous le resteront. »

