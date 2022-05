Vatican: mort à 94 ans du cardinal italien Angelo Sodano

C’est une figure de la Curie romaine qui s’est éteinte, le cardinal italien Angelo Sodano est mort dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 mai à Rome à l’âge de 94 ans des suites du Covid-19. Ce grand diplomate a été, pendant des années, le bras droit du pape Jean-Paul II. Son image est aussi associée aux nombreux scandales sexuels qui ont éclaté ces dernières années dans l’Église catholique.

Avec notre correspondant au Vatican, Éric Senanque

Jamais l’expression « prince de l’Église », par laquelle on nomme parfois les cardinaux, a sans doute aussi bien collé à la figure d’Angelo Sodano. Pendant des années, le cardinal italien est resté l’un des hommes les plus puissants de la Curie. Né dans une famille rurale du Piémont en 1927, ordonné prêtre à 22 ans, il se forme en philosophie et théologie dans les universités pontificales à Rome avant d’être appelé au service du Saint-Siège en 1959.

Diplomate

Angelo Sodano devient diplomate, occupant des fonctions en Équateur, Uruguay et surtout au Chili où il sera nonce pendant près de douze ans sous la dictature du général Pinochet. Là, certains lui reprocheront d’avoir trop ménagé la dictature militaire. Le pontificat de Jean-Paul II est une consécration, il le nomme secrétaire d’État du Saint-Siège et le crée cardinal. A mesure que va décliner la santé du pape polonais, le pouvoir de Sodano va se renforcer.

Scandales

Les scandales d’abus sexuels jettent une lumière sombre sur le prélat, c’est lui qui par exemple défendra Macial Maciel, le fondateur pédophile des Légionnaires du Christ, contre le cardinal Ratzinger, futur pape Benoît XVI. Comme nonce au Chili, c’est lui aussi qui fit nommer de nombreux évêques accusés d’avoir couvert des crimes sexuels. Dans un télégramme de condoléances, le pape François a salué un « homme discipliné sur le plan ecclésial » et un « pasteur aimable animé du désir de répandre partout le levain de l’Évangile ». Des mots qui contrastent avec le personnage sulfureux que fût le cardinal italien.

