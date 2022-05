[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: les forces russes concentrent leurs efforts sur Sievierodonetsk, pilonné sans relâche

Au 95e jour de l'invasion russe en Ukraine, dimanche 29 mai, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ont demandé au président russe Vladimir Poutine d'entamer des « négociations directes sérieuses » avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Les combats s'intensifient dans la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, où Moscou a confirmé samedi la prise de contrôle par les séparatistes pro-russes de la localité clé de Lyman, qui ouvre la voie aux grandes villes de Sloviansk et Kramatorsk.

► La branche moscovite de l'Église orthodoxe ukrainienne a décidé de couper les ponts avec les autorités spirituelles russes, qui soutiennent le président russe Vladimir Poutine. Une décision historique.

► Un premier rapport indépendant alerte d’un « risque sérieux et imminent » de génocide en Ukraine. Signé par plus de trente universitaires et experts de premier plan, ce rapport accuse la Russie de violer plusieurs articles de la Convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide, appuyant ces accusations sur plusieurs exemples de meurtres de civils de masse, de déplacements forcés et de déshumanisation du peuple ukrainien.

► Sur le plan diplomatique, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz se sont longuement entretenus au téléphone avec le président Vladimir Poutine, à qui ils ont demandé d'entamer des « négociations directes sérieuses » avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ainsi que la libération des 2 500 combattants ukrainiens qui s'étaient retranchés dans l'aciérie Azovstal à Marioupol.

