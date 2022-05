REPORTAGE

UE: les militants pour le climat manifestent pour un embargo sur le gaz et le pétrole russe

Manifestation contre le changement climatique de Fridays for future à Bruxelles en mars 2019 (Image d'illustration). © AFP - EMMANUEL DUNAND

RFI

Ce lundi s’ouvre à Bruxelles un Sommet européen extraordinaire. Au programme, il y a l’Ukraine, l’énergie et la Défense. Les Européens veulent réduire leur dépendance énergétique à la Russie. Les jeunes de Fridays for future réclament eux un embargo total sur le gaz et le pétrole russes. Ils ont manifesté dimanche soir à Bruxelles.