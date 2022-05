L'Allemand Manfred Weber seul en lice pour prendre la tête du Parti populaire européen

La droite européenne se donne un nouveau chef ce mardi. Le Parti populaire européen (PPE), alliance de nombreux mouvements conservateurs, était dirigé jusqu'à présent par le Polonais Donald Tusk.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

« Mon ambition, c’est après les prochaines élections européennes en 2024 que le PPE soit le premier parti sans lequel aucune majorité ne puisse être constituée ». Interrogé par le quotidien munichois Süddeutsche Zeitung, le Bavarois Manfred Weber veut redonner des couleurs à son mouvement.

Cette alliance de 81 partis conservateurs dans 43 pays a reculé lors des dernières élections en Europe de l’Ouest, en Allemagne à l’automne dernier et plus récemment en France. Manfred Weber veut briser cette tendance que des succès à l’Est n’ont pas pu compenser. Sept des 27 dirigeants de l’Union européenne aujourd’hui sont membres du Parti populaire européen.

Manfred Weber, 49 ans, veut mettre son expérience au service de ses futures fonctions. Le responsable modéré de la CSU, le parti frère bavarois de la CDU, siège au Parlement européen depuis 2004 et y dirige le groupe PPE depuis 2014.

Celui dont la candidature pour prendre la présidence de la Commission en 2019 a été écartée par Emmanuel Macron veut non seulement redonner des couleurs à son parti, mais aussi en faire plus qu’aujourd’hui un lieu de débats et de propositions pour l’Europe face au président français à qui il reproche de manquer de substance. Manfred Weber, qui s’est vu reprocher de manquer d’envergure et de charisme, devra prouver qu’il est à la hauteur de ses ambitions.

