Allemagne: perquisitions chez Deutsche Bank dans une affaire de «greenwashing»

Le siège de la Deutsche Bank à Francfort, en Allemagne, en 2020. AP - Michael Probst

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Par « greenwashing », comprendre le fait de proposer un produit comme durable et respectueux de l'environnement, alors que la réalité n'est pas aussi positive. C'est le soupçon qui pèse sur Deutsche Bank et l'une de ses filiales, DWS, où des perquisitions ont eu lieu ce mardi 31 août à Francfort. On reproche aux deux entreprises d'avoir promu des produits financiers pas si verts que cela.