Législatives 2022: des couacs empêchent certains Français de l'étranger de voter

Les législatives en France auront lieu les 12 et 19 juin. Mais les 1,6 million de Français de l'étranger peuvent déjà voter. Ils désignent 11 députés représentant à l’Assemblée nationale les Français de l’étranger. Pour ces sièges, le premier tour se tient dès ce week-end et le vote en ligne est ouvert depuis vendredi 27 mai, mais la technique a joué des tours à des électeurs qui n’ont pas pu voter.

De notre correspondant à Berlin,

Pour pouvoir voter en ligne, mais rappelons que le vote n'est pas obligatoire, les Français de l’étranger doivent être inscrits sur la liste électorale consulaire. Pour cela, ils communiquent une adresse électronique et un numéro de mobile pour recevoir un identifiant et un mot de passe envoyés séparément par courriel et par SMS et qui permettent de se connecter au portail de vote. Après avoir voté, un code est envoyé pour valider et clore le vote.

Les Français de l’étranger sont les seuls à pouvoir voter en ligne pour désigner leurs 11 députés. Cette option existe aussi pour ces électeurs pour les élections consulaires. Une solution qui s’explique par les distances pour beaucoup de ces personnes pour le vote à l’urne. Elles peuvent aussi voter par correspondance, mais la date limite pour l'inscription était fin mars. La procédure est complexe. Il y a cinq ans, un tiers des votes par correspondance a été invalidé. Et pour établir une procuration, il faut connaître quelqu’un et malgré tout aller en personne à son consulat.

Des problèmes dans l'envoi des codes de validation

Malheureusement, des électeurs depuis l’ouverture du vote en ligne n’ont pas pu voter. Si l’accès au portail de vote a fonctionné, c’est l’envoi du code de validation qui posait problème. Des électeurs ont essayé à de nombreuses reprises sans succès. Et changer d’ordinateur n’a rien solutionné.

Les 150 candidates et candidats ont été saisis par des électeurs frustrés. Une candidate expliquait que « ces problèmes avaient fait du mal » et que des électeurs frustrés s’apprêtaient à ne pas voter du tout. La pression a monté sur l’administration. Deux tests grandeur nature ces derniers mois s’étaient pourtant conclus sans problème.

Ce sont les adresses électroniques Yahoo qui étaient victimes de ces blocages. Or elles représentent quelque 13% des inscrits en Californie d’après un élu. Déjà certains candidats ont menacé de lancer des recours contre ces élections. Le leader de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon a critiqué sur Twitter le ministre de l’Intérieur Darmanin évoquant « un système de vote électronique défaillant ».

Vers une hausse de la participation ?

Il semble qu’aujourd’hui ces problèmes soient résolus. Depuis lundi soir, plusieurs candidats de la 7e circonscription des Français de l’étranger, celle comprenant l'Allemagne, ont confirmé qu’ils avaient eu des retours d’électeurs les informant que les problèmes avaient disparu. Le ministère des Affaires étrangères à Paris n’a pas confirmé ces informations. Si les électeurs ne sont pas trop frustrés, il leur reste encore jusqu’au mercredi 1er juin 12 heures pour voter en ligne.

Lundi soir, la participation était de 20% dans la 7e circonscription qui couvre l’Allemagne, les pays d’Europe centrale et orientale et les Balkans. Un bon score comparé à une participation globale de 25% en 2017. Il y a cinq ans, le vote par internet avait été suspendu avant les élections en raison des risques de cyberattaques. On verra au soir du premier tour dimanche, si le retour du vote par internet pour ces 11 circonscriptions après une première en 2012 aura permis une hausse globale de la participation.

