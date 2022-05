[EN DIRECT] Guerre en Ukraine: la Russie accentue la pression dans le Donbass

Une femme âgée se tient à l'intérieur de sa maison fortement endommagée après avoir été touchée par un missile dans la ville de Bakhmut, dans la région de Donbass, dans l'est de l'Ukraine, le 22 mai 2022.

Au 97e jour de l'invasion russe en Ukraine, mardi 31 mai, suivez en direct les dernières informations sur le conflit.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d'accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

► Le site de la rédaction russe de RFI diffuse la radio publique ukrainienne (en langue ukrainienne) depuis la page d'accueil.

Les points essentiels :

► Les forces russes sont entrées dans le centre de Sievierodonetsk, a indiqué le gouverneur de la région lundi. Cette ville de la région de Louhansk est pilonnée depuis plusieurs jours, après la conquête de la localité clé de Lyman qui ouvre la voie aux grandes villes de Sloviansk et Kramatorsk.

► C'est près de cette ville de Sievierodonetsk qu'un journaliste français qui travaillait pour la chaîne d'information en continu BFMTV et accompagnait des civils à bord d'un bus humanitaire a été tué lundi.

► La nouvelle ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, était en Ukraine ce lundi. Après s'être rendue à Boutcha, elle devait rencontrer le président Volodymyr Zelensky à Kiev. Elle a demandé l'ouverture d'une « enquête transparente » sur la mort du journaliste.

► Les dirigeants européens ont réussi à trouver tard dans la nuit de lundi à mardi un accord sur un nouveau train de sanctions vis-à-vis de la Russie en raison de la guerre menée en Ukraine. Cet accord doit notamment permettre la mise en place d'un embargo sur le pétrole russe.

► L'Ukraine affirme reprendre du terrain dans la région de Kherson, aux mains des Russes depuis le début de l'invasion, du côté des villages de Andriyivka, Lozove et Bilohirka. Cette contre-offensive intervient alors que les nouvelles autorités de la ville, désignées par le Kremlin, ont d'ores et déjà exprimé le souhait d'être rattachées à la Russie.

06h35 : Un premier navire commercial a quitté Marioupol pour la Russie

Un premier navire commercial, chargé de métal, a quitté le port ukrainien de Marioupol, conquis par les forces russes, pour rejoindre Rostov-sur-le-Don en Russie, a annoncé ce mardi le dirigeant séparatiste prorusse Denis Pouchiline. « Aujourd'hui 2 500 tonnes de rouleaux de tôle laminées sont sorties du port de Marioupol, le bateau s'est dirigé vers Rostov », écrit le chef des séparatistes prorusses de Donetsk sur sa messagerie Telegram.

Un militaire russe surveille une zone du port maritime de Marioupol, dans l'est de l'Ukraine, vendredi 27 mai 2022. AP

06h25 : La crise alimentaire au menu du Sommet européen ce mardi

Les dirigeants européens ont approuvé lundi soir l'octroi de 9 milliards d'euros au gouvernement ukrainien pour couvrir ses besoins immédiats en liquidités afin de faire fonctionner son économie. Le deuxième et dernier jour du sommet doit aborder ce mardi la transition énergétique du continent pour se passer du gaz russe, et la crise alimentaire liée à la guerre en Ukraine qui menace en particulier le continent africain.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré lundi à son homologue turc Recep Tayyep Erdogan, lors d'un entretien téléphonique, que la Russie était prête à travailler avec la Turquie à la libre circulation des marchandises en mer Noire, dont « l'exportation des céréales provenant des ports ukrainiens », selon un communiqué du Kremlin.

06h20 : La Russie accentue la pression dans le Donbass

Kiev a remporté la bataille de l'embargo pétrolier européen, censé assécher le financement de « la machine de guerre » de Moscou, mais les forces russes continuaient ce mardi de se concentrer dans l'est de l'Ukraine, notamment autour de la ville-clé de Sievierodonetsk, dans le Donbass.

Bonjour et bienvenue dans ce direct.

